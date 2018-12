Schmeichel, portero del Leicester, revive el accidente de helicóptero: "Era evidente por el calor que nadie podía hacer nada"

Kasper Schmeichel, portero del Leicester, explicó cómo vivió el momento en el que Vichai Srivaddhanaprabha, dueño del club, murió tras el accidente de helicóptero sucedido cuando abandonaba el estadio tras un partido de liga.

"Le despedimos y le vimos irse, como había hecho cientos de veces. Al final era como una costumbre. Pero esa vez se veía que algo iba mal, porque no solía volar así", explica durante una entrevista con Sky.

"Corrí directamente por el túnel de vestuarios y rodeé el estadio. Los aficionados todavía no habían visto lo que pasaba. Al final, esprinté, grité pidiéndole a la gente que llamase a la policía y uno de los guardias de seguridad me vio y me ayudó", continuó. "Conseguimos acercarnos y él (el miembro de seguridad) consiguió acercarse más e intentó ayudar".

El portero danés también explicó cómo se sintió al intentar ayudar y no conseguirlo. "Era evidente por el calor que nadie podía hacer nada. Era horrible, horrible, estábamos desesperados, sin poder hacer nada", concluyó.

El equipo inglés comunicó también que, además del mandatario tailandés, también fallecieron las otras cuatro personas que iban a bordo del helicóptero. Srivaddhanaprabha y su compañía King Power se hicieron cargo del Leicester desde agosto de 2010, convirtiendo su mandato en el más grande de toda la historia del equipo. Subieron a Primera y ganaron la Premier League en la temporada 2015/2016.