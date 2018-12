Ranieri explota contra Kamara después de que fallase un penalti: "Quería matarle"

El Fulham no vive su mejor momento en estas fechas. El equipo inglés, ahora antepenúltimo de la Premier League jugaba contra el Huddersfield, último clasificado este sábado. En el minuto 82 de partido, el delantero francés Aboubakar Kamara provocó un penalti para los de Ranieri. Pena máxima que él mismo se encargo de lanzar, a pesar que las claras instrucciones de su entrenador dictaban que lo tirase Mitrovic, el habitual encargado.

Kamara lanzó y falló el penalti, gracias a la intervención del guardameta Lowe. Algo que a Ranieri no le gustó nada. "No me ha respetado a mí, ni al club, ni al equipo, ni al público. Hablé con él, no está bien. Le dije que dejara el balón a Mitrovic. Es el encargado de tirar los penaltis. ¡Es increíble! Quería matarle", declaró al final del partido.

Menos mal para el delantero que su equipo consiguió los vitales tres puntos en el minuto 91 merced a un tanto del propio Mitrovic.