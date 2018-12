Juncker avisa: "No queremos mantener a Reino Unido en la UE a toda costa"

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dice que la intención de los 27 en relación con el Reino Unido no es mantener a ese país dentro de la Unión Europea "a toda costa" sino que lo que se pretende es "claridad" sobre "nuestras relaciones futuras".

"Se ha insinuado que nuestro objetivo es mantener al Reino Unido en la Unión Europea a toda costa. Esa no es nuestra intención. Todo lo que queremos es claridad sobre nuestras relaciones futuras", dice Juncker en una entrevista este domingo con el dominical alemán 'Welt am Sonntag'. Recuerda el presidente de la Comisión Europea en la entrevista que "no somos nosotros los que dejamos al Reino Unido, es el Reino Unido el que deja la Unión Europea".

Juncker considera que "es muy poco razonable de parte de la opinión pública británica creer que solo le corresponde a la Unión Europea proponer una solución a todos los problemas futuros británicos". "Mi petición es esta: pónganse de acuerdo y dígannos luego qué es lo que quieren. Ya hace meses que nuestras propuestas están sobre la mesa", dice Juncker en relación con el "brexit".

El presidente de la CE agrega que "si la Cámara de los Comunes respalda el acuerdo de salida a mediados de enero, entonces empezaríamos a preparar la relación futura entre el Reino Unido y la Unión Europea al día siguiente sin esperar al 29 de marzo". Juncker dice que tiene "la impresión de que la mayoría de los parlamentarios británicos desconfían tanto de la UE como de la señora (Theresa) May", a propósito de la primera ministra del Reino Unido.

Preguntado sobre si finalmente el Reino Unido abandonará la Unión Europea el 29 de marzo próximo, Juncker declara que trabaja "asumiendo que se irá, porque es lo que decidió el pueblo británico". El presidente de la Comisión Europea también alude en la entrevista con el dominical alemán al ascenso de los partidos populistas en varios países de la UE y a la actitud de los partidos conservadores hacia ellos.

"Creo que es un gran error entre un creciente número de personas de los partidos tradicionales el imitar a los populistas sin pensarlo bien. A quien sigue a los populistas la gente solo les ve desde detrás. No debemos creer que los populistas tienen razón", añade Juncker. "Tenemos que demostrarles que solo saben hacer ruido y que no tienen propuestas que hacer para responder a los desafíos de nuestro tiempo", insiste el presidente de la CE.

En relación con los comicios europeos de 2019, Juncker estima que sería "muy lamentable" que el debate electoral se centrara en el asunto de la inmigración. "La cuestión de la inmigración es importante, pero está lejos de ser nuestro mayor problema. Da la impresión de que, en este asunto, hubiéramos perdido la capacidad de relativizar", añade Juncker. Opina que en la cuestión migratoria se da una "exageración pura y simple", aunque admite que la integración de los refugiados "es un desafío para muchas comunidades locales".

Y matiza que advierte contra "la tentación de calificar de estúpidos a quienes se preocupan por el alcance de la tarea" de integrar a los inmigrantes.