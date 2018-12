Ciudadanos trata de contener la hemorragia abierta tras negociar con Vox en Andalucía

Mientras las negociaciones entre PP y Ciudadanos continúan en Andalucía para cerrar la tercera y última pata del acuerdo para la Junta, la estructura del nuevo Gobierno autonómico, paralelamente el presidente de la formación naranja, Albert Rivera, y su núcleo duro en Madrid han puesto en marcha una nueva estrategia para contener las críticas vertidas desde dentro y fuera del partido por "dejarse querer" por la ultraderecha de Vox.

Y es que no sólo Manuel Valls ha puesto el grito en el cielo tras la "foto finish" del pasado jueves en el Parlamento andaluz, donde Ciudadanos obtuvo la presidencia de la Cámara gracias a los votos de Vox. También hay un cierto debate interno sobre este asunto, cosa que por sí sola ya es noticia en Ciudadanos. Y es que en privado hay algún que otro dirigente del partido liberal que se muestra "incómodo" al sentir que "se ha necesitado" a la ultraderecha para tener la presidencia del Parlamento aunque no se le haya dado "de momento" nada a cambio.

Pero es que además Rivera tiene abierto el 'frente europeo'. Sus socios liberales en ALDE, la alianza donde el español se ha presentado como el líder en la lucha contra los nacionalismos y los populismos de izquierda y de derecha en Europa, observan con preocupación los acontecimientos que se viven en Andalucía ante los apoyos solicitados a Vox por parte de Ciudadanos.

Acabamos de alcanzar un acuerdo histórico en Andalucía. El programa de gobierno Cs-PP es el proyecto reformista más ambicioso en esta tierra desde la Transición. Espero que los demás partidos estén a la altura de los andaluces y no bloqueen la legislatura👇🏻https://t.co/D061oeS7WI — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 26 de diciembre de 2018

Asi que con este escenario y en un nuevo ejercicio de equilibrios casi imposibles, Rivera ha reaccionado. El líder naranja, que no ha ofrecido ninguna rueda de prensa o comparecencia pública desde el pasado 21 de diciembre, sí se está empleando a fondo, sobre todo en redes sociales como Facebook y Twitter, en tratar de marcar la máxima distancia con Vox.

Y también lo ha hecho estos días en una entrevista concedida a la agencia Efe. Rivera asegura no estar dispuesto a formar gobiernos con partidos que no sean "constitucionalistas historicos", excluyendo de ese grupo a Podemos pero también a Vox. Con ello el líder naranja no sólo marca la norma a nivel global sino que lanza un claro mensaje de que en Andalucía Ciudadanos no estará en un gobierno donde también esté Vox.

Tu obsesión por compararnos con Podemos te retrata. Que ya aburres @Albert_Rivera. Te crees Bismarck pero ves un extranjero y te postras, "petit Macron" henchido de cosmopaletismo. Sigue así. Yo prefiero seguir siendo un español de pueblo, sin complejos. — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 29 de diciembre de 2018

La estrategia de Rivera ha surtido efecto o, al menos ha provocado la respuesta de Vox. En Twitter, el secretario general de este partido, Javier Ortega Smith, ha atacado a Rivera provocando el efecto buscado por el primero: una mayor distancia.

Por otro lado, los dirigentes y diferentes cargos del partido tienen orden de "hacer pedagogía", según uno de ellos, con los sucedido en Andalucía y explicar por tierra, mar y Twitter que Ciudadanos "no ha pactado ni pactará con Vox", que el caso andaluz es un "esto es lo que hay; o lo tomas o lo dejas" y que "en ningún caso" habrá "contraprestaciones" al partido de Abascal.

📽 @lugaricano te explica en esta serie de tres vídeos el Acuerdo de Gobierno de Andalucía. #ElCambioLlegaCs.

1️⃣ Regeneración:

👉 Una auditoría profunda

👉 SEPI andaluz

👉 Fin de los dedazos y aforamientos

👉 Ley de Protección del Denunciante pic.twitter.com/BEutOkn2vh — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 30 de diciembre de 2018

De hecho, Ciudadanos ha lanzado una campaña en Twitter para desmenuzar en diferentes videos explicativos el acuerdo de gobierno con el PP en Andalucía. Videos protagonizados por el responsable económico del partido, Luis Garicano.

Del mismo modo los naranjas también quieren mostrarse como "el partido que lo ha intentado todo", según comentaba a esta redacción un alto dirigente, antes de recibir el apoyo de Vox. "Nosotros no podemos decirles que no nos voten [en el pleno de investidura ante un eventual Gobierno de PP y Cs]. Si ellos [Vox] nos quiere apoyar no lo rechazaremos", sentenciaba este cargo del partido.