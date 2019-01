Cultura exige detalles sobre el reparto de derechos de las músicas de televisiones

El Ministerio de Cultura quiere información precisa sobre el meollo de la crisis en la que lleva instalada la SGAE desde hace años. Exige detalles exactos sobre la manera en la que la sociedad ha repartido el dinero generado por los derechos de las músicas emitidas en las programaciones de televisión desde 2016 hasta finales de 2018.

De hecho, pide que la información solicitada sea desglosada incluso en tramos horarios concretos que incluyen las franjas nocturnas, que son las que menos audiencia tienen.

Con el mismo formato detallado por horario, exige saber el dinero repartido a quien posea los derechos de los fondos musicales que en ese periodo sonaron en los programas de televisión, incluyendo también aquellos que la propia SGAE considera como "escasamente audibles".

El requerimiento también solicita información sobre cómo se ha repartido el dinero recaudado “de aparatos receptores de televisión en locales públicos".

Cultura conmina a la SGAE para que confirme que no ha entregado un sólo euro en derechos a los propietarios de los fondos "inaudibles". O lo que es lo mismo, que no ha pagado por música que se dice que existe pero que no se puede escuchar durante la emisión de un programa de televisión.

Por otro lado, el ministerio quiere bastante más que la copia integral del acta de la asamblea extraordinaria celebrada la pasada semana y en la que no se logró la mayoría necesaria para cumplir con lo exigido por el gobierno, que era la modificación de los estatutos de la SGAE para adaptarse a la legislación europea.

En el requerimiento fechado el 28 de diciembre da cinco días para que la sociedad le envíe el desglose de los votos por colegios profesionales y el sistema (presencial, correo, electrónico...) de su emisión.