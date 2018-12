"La verdadera fuga de talentos se está produciendo en las aulas de primaria"

En las escuelas españolas se desperdicia talento. Lo advierte Javier Caballero profesor en el Colegio Público El Fabraquer en El Campello (Alicante) y premiado por la Fundación BBVA y el Ministerio de Educación por su proyecto para alumnos con altas capacidades: "Pensamos que la verdadera fuga de talentos no se está produciendo a nivel de investigadores sino que se está produciendo día a día en nuestras aulas porque estamos perdiendo un potencial de niños que luego socialmente podrían aportar muchísimo".

En España los alumnos detectados con altas capacidades - algo más de 27.000 en el curso 2016-17 - suponen sólo el 0,3% de todos los escolares, una cifra muy por debajo del 2% que los expertos estiman que hay como mínimo. Javier y su compañera Pilar Serna, docente también el CEIP El Fabraquer, subrayan que el diagnóstico de la alta capacidad es especialmente difícil en las niñas: "No tanto en primaria, donde los niños y niñas están más igualados, pero a partir de secundaria, cuando socialmente queda mejor para ellas no resaltar o tratan de pasar desapercibidas, prefieren quedar mejor con el entorno social que desarrollar todo su potencial", asegura Caballero. Pilar explica que les cuesta encontrar chicas para su proyecto Conecta- T destinado a estos alumnos con altas capacidades: "Los niños suelen ser los que más participan, los más espontáneos y las niñas solemos estar en un segundo plano. Cuando hablamos con los tutores para buscar candidatos para el proyecto la mayoría de los que no recomendaron fueron niños. Estamos tratando de equilibrarlo porque creemos que es fundamental". Sólo el 36% de los alumnos detectados con alta capacidad en España es niña.

Tanto Javier como Pilar reclaman una estrategia nacional, empezando por una definición clara de lo que es alta capacidad, como solución a esta sangría: "Es necesario definir el concepto y fijar una estrategia de evaluación común en todas las comunidades", incide ella. "Hay comunidades que han creado equipos específicos para atender la alta capacidad, en otras no existen, en algunas se exige únicamente un determinado cociente intelectual, generalmente 130, un concepto del siglo pasado...", señala Javier.

En su centro los alumnos con altas capacidades - 16 de entre 3º y 6º de primaria (de 8 a 12 años) - trabajan en un aula abierta en un proyecto muy singular: la creación y el rodaje de una serie. Los niños hacen todo desde el guion al montaje aunque son sus profesores los que deciden el tema con una clara intención: "Este año van a tener que investigar sobre personas destacadas a lo largo de la historia", explica Pilar. "En el prólogo nosotros les planteamos distintos genios, gente con talento de diferentes ramas, para que ellos se den cuenta de que sólo con tener talento no basta para tener éxito en la vida. Se trata de crearles conciencia de que hace falta ese esfuerzo, ese hábito de trabajo diario, que muchas veces no se está trabajando porque como van sobrados en el colegio pues van al día hasta que llegan a secundaria o a la universidad y empiezan a venir los problemas".

El programa se extiende al resto de los alumnos a través de una plataforma de gamificación en la que les lanzan retos. A través de este sistema todos pueden demostrar su capacidad y potencial y ganan premios que pasan por participar, por ejemplo, como actores en la serie de sus compañeros.