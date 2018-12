Cristina Pedroche se deshace de las transparencias y desafía las Campanadas con un bikini de flores

Cristina Pedroche ha conseguido hacer de las Campanadas de Antena 3 una cita ineludible en la última noche del año. El vestido que luce la presentadora de Atresmedia cada Nochevieja es siempre el tema que acapara la conversación social del Año Nuevo.

Para su quinto año como conductora principal de las Campanadas, la colaboradora estelar de 'Zapeando', acompañada de nuevo de Alberto Chictote, ha puesto patas arriba la Puerta del Sol con un atuendo (casi) indescriptible. Para esta ocasión, la madrileña ha descartado las trasparencias a las que nos tiene acostumbrados y ha optado por un bikini con flores y un tul colgando que le colgaba desde la espalda, un diseño de Marta Rota de Tot-Hom.

Antes de dar las uvas, Cristina Pedroche, al igual que los últimos años, ha querido mandar dos mensajes a la audiencia. Uno en defensa del reciclaje y otro contra la violencia machista.

Esta parte de mi vestido simboliza mi compromiso personal contra el reciclaje y la lucha contra el cambio climático. Hoy es una noche que se abren mil botellas. Empecemos bien el año llevando todas esas botellas al contenedor verde. Deseo que en el 2019 la clase política y las empresas trabajen para reducir las contaminación, las emisiones de CO2, la deforestación y los plásticos que inundan nuestros mares y nuestros océanos. Todo esto hace que se hayan extinguido especies animales. Tenemos que ser conscientes que no existe otro planeta al que mudarnos. Hagamos un planeta mejor, más habitable, con mares y bosques sanos. Bosques por los que correr libres y seguras. Hablo como corredora y como mujer. Que llevemos zapatos de cristal no significa que seamos cenicientas. Que nos pongamos las zapatillas y salgamos a correr solas no significa que sepamos que vamos a volver sanas y salvas. Basta ya de crear una sociedad de miedo y terror. Yo no voy a callar hoy, por las mujeres que ya no podrán levantar la voz en este año que comienza.