Solari: "Isco nos ha dado muchas alegrías y nos la tiene que seguir dando"

Santiago Hernán Solari ha comparecido en rueda de prensa en la previa del encuentro que el Real Madrid disputará en El Madrigal frente al Villareal, siendo el partido aplazado por el Mundial del Clubes que el conjunto blanco logró vencer. El técnico argentino ha repasado toda la actualidad del conjunto blanco.

Acerca de los malos inicios de año del Real Madrid durante los últimos años, el técnico blanco ha afirmado que "me han pasado alguna estadística e intentaremos cambiarlas. Intentaremos hacer un partido serio y con compromiso, y con energía. Es una fecha difícil, pero la competición no para, es rigor y no se fija en las fechas. Ahí está. Cada equipo va a salir a competir, estamos todos en igualdad de condiciones. Tenemos este partido pendiente en el que competiremos e intentaremos sacar lo mejor", afirma.

Sobre Isco Alarcón y su rendimiento durante toda la temporada, Solari asegura que "todos tienen que estar metidos y comprometidos y trabajando con ilusión y alegría. Todos son fundamentales. Isco nos ha dado muchas alegrías y nos las tiene que seguir dando. Es un grandísimo futbolista. Ahora hemos perdido a Marcos Llorente, a Mariano, a Javi Sánchez. Y los necesitamos a todos".

El técnico argentino también ha hablado sobre su continuidad a partir de junio, y asegura que "lo que nos vincula es el corazón, las ganas de vivir el día a día. Lo demás viene después, incluidos los contratos. En el fútbol, un mes es un año o diez. Y un año, una eternidad".

Acerca de posibles refuerzos durante el mercado de invierno, Solari ha dicho que “no tengo novedades. Si las tuviera se las contaría. Lo que nos interesa es el partido de mañana. Y en el comienzo del año, que lo tenemos que afrontar con humildad, compromiso e ilusión”