El calvario de Jackson Martínez: "Es una lucha diaria, no puedo entrenarme dos días seguidos"

Jackson Martínez, actual futbolista del Portimonense portugués y ex futbolista del Atlético de Madrid, ha relatado en una entrevista con el Diario Récord el calvario que vive con las lesiones de tobillo desde 2016 y que lo han mantenido fuera de los terrenos de juego durante dos años.

"Este calvario no me deja dormir. Cada entrenamiento, cada vez que me meto en la cama para dormir... Casi todas las noches, alrededor de las 3 o 4 de la madrugada como si fuera un reloj, me despierto debido a las molestias en el pie. Después de unos minutos se pasa y me vuelvo a dormir", revela el delantero colombiano.

Aún con todo, Jackson logró volver a jugar regularmente y lleva cuatro goles en nueve partidos, continúa con sus dolores en el tobillo y los problemas que acarrea en su vida cotidiana. "¡Es una lucha diaria! Para entrenarme tampoco es fácil, no puedo hacerlo dos o tres días seguidos. Quería trabajar normalmente todos los días pero los médicos y el fisioterapeuta me aclararon que eso era imposible. Sigo un programa específico", confiesa.

En 2016, desde China le habían pagado un dineral al Atlético de Madrid por su pase. Pero lesiones en su tobillo izquierdo lo han mantenido casi dos años sin jugar y ahora revela como los dolores le tienen en una constante lucha para recuperarse.