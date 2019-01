El PP abre la puerta a que los menores extranjeros no acompañados sean devueltos

El PP promoverá un cambio en la ley para que los menores extranjeros no acompañados puedan ser devueltos a sus países de origen, según ha explicado el propio Pablo Casado en Melilla. El líder del PP no lo ha dicho literalmente pero sí lo ha manifestado su partido y el senador y presidente de Melilla, Juan José Imbroda en muchas ocasiones. Allí Casado ha anunciado la iniciativa que el PP llevará al Congreso la semana que viene para que la situación de estos menores sea vista desde un punto de vista económico. “La problemática vinculada a los MENA, no puede ser solo social, sino también se tiene que ver desde la perspectiva de inmigración económica, y por tanto, en sus derivadas de seguridad ciudadana y control de las fronteras”, ha declarado. Si la iniciativa prospera, podría tratarse a los menores que vienen solos como a los inmigrantes adultos y expulsarles, como otras veces han defendido dirigentes del PP. Para eso habría además que reformar varias leyes, desde la del menor hasta la de extranjería

El dato oficial del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social cifra en más de 11.000 los niños migrantes que han llegado solos a España, según el registro de menores extranjeros no acompañados, conocidos como MENA. Una cifra que fundaciones especializadas en la defensa de los derechos de la infancia, como Raíces, cuestionan porque se dan ocasiones en la que estos niños se contabilizan “hasta cuatro o cinco veces" dependiendo de la cantidad de comunidades por las que pasen, lo cual explicaría, además, el "elevado" aumento en esa cifra de menas.

Estos niños son inexpulsables salvo que las familias los reclamen en sus países de origen, algo que casi nunca ha sucedido y siempre con autorización judicial. El Defensor del Pueblo ha pedido hoy mismo en su balance de 2018 que se evite que sean devueltos sin que se haya determinado si son o no son menores, porque como recuerda en las leyes españolas son niños antes que extranjeros.

El PP ha planteado en diferentes ocasiones que se activen esas devoluciones de estos niños, especialmente a Marruecos, de donde procede la mayoría. El gobierno actual no ha cerrado la opción a negociar con el país vecino estos retornos, aunque si bien hay un acuerdo bilateral en esta materia desde 2007, prácticamente nunca se ha activado con los niños. Sin embargo ni la ley española ni las convenciones internacionales permiten las expulsiones de menores sin garantías, como ha recordado a España en diversas ocasiones el Comité de Naciones Unidas para los derechos del Niño. Es más, varias sentencias condenaron al gobierno español a readmitir en su territorio a varios menores que fueron devueltos a Marruecos antes de 2006.

