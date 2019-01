El esloveno Luka Doncic sería titular en el equipo de la Conferencia Oeste tras el primer recuento de votos del All Star Game de la NBA. El jugador de los Dallas Mavericks es de momento el cuarto más votado del Oeste y el séptimo total de la mejor liga del mundo.

#NBA | Ya está aquí el PRIMER recuento de votos para el #NBAALLSTAR2019 con sorpresas:



Luka DONCIC sería TITULAR en el Oeste junto a Derrick ROSE



Dwyane WADE lo sería en el Este



LeBron James y Giannis Antetokounmpo, los más votados pic.twitter.com/9aPlmRwdDw — Basket City (@BasketCityMedia) 3 de enero de 2019

Las redes sociales se han hecho rápidamente eco de la noticia, que a pesar delo buen nivel que el ex del Real Madrid ha ofrecido esta temporada no deja de ser una sorpresa. Sólo LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Kyrie Irving, Stephen Curry, Kawhi Leonard y Derrick Rose han sido más votados que Luka, algo que no ha pasado desapercibido para nadie. En su posición es el segundo más votado solo después de James.

El esloveno está en las votaciones por delante de jugadores de la talla de Kevin Durant, Russel Westbrook, Anthony Davis, James Harden o Paul George entre otros, que son auténticas estrellas de la liga americana.

Además, solo ha habido cinco rookies en la historia de la liga que han sido elegidos como titulares en su año rookie: Isiah Thomas, Michael Jordan, Shaquille O´Neal, Grant Hill y Yao Ming. El último fue el chino en 2003 y la gesta podría repetirse 16 temporadas después y con el joven profesional como protagonista.

Luka Doncic, cuarto jugador más votado en el Oeste. #NBAAllStar



Últimos 5 rookies en ser titular en un NBA All Star Game:



Yao Ming (2003)

Grant Hill (1995)

Shaquille O\'Neal (1993)

Michael Jordan (1985)

Isiah Thomas (1982)



¿Luka Doncic (2019)? #NBA pic.twitter.com/zuOCVv1Dmm — SpanishÑBA (@Spanish_NBA) 3 de enero de 2019

Doncic supera así todas las expectativas y se muestra que no solo ha dejado huella por su juego, (19'5, 6'6, 5'0) sino también se está ganando el corazón de los aficionados, algo indispensable muchas veces si se quiere ser elegido para ser titular en el All Star.

36 partidos en 78 días es lo que le ha llevado a Luka Doncic meterse en el corazón de los fanáticos de la NBA. Solamente SEIS jugadores han obtenido más votos que él en este primer recuento para el All-Star Game. Crece a pasos de gigante y el techo no parece estar cerca. pic.twitter.com/r4BUlr00YL — Doctor NBA (@DoctorNBA) 3 de enero de 2019