¿Debe seguir Valverde en el Barcelona la próxima semana?

"No sé qué haré la próxima temporada", dijo Ernesto Valverde el primer día de este 2019 en una entrevista en Barça TV. La polémica está servida.

Sobre la situación del vasco hemos debatido en El Larguero. ¿Debería seguir Valverde en el Barcelona la próxima temporada? Esa ha sido la pregunta exacta. Por un lado Jordi Martí y Marcos López defienden que debería seguir mientras que Mario Torrejón y Miguel Martín Talavera piensan que no.

Jordi Martí: "Valverde tiene una cosa a su favor. Él controla el vestuario, controla la pizarra y tiene el apoyo del núcleo duro del vestuario. ¿Puede decir lo mismo Solari?".

Marcos López: "Valverde es dueño de su destino y él tiene que decidir si quiere continuar. A nivel deportivo creo que tiene que seguir porque ha mantenido la hegemonía del Barça en la Liga, ha mantenido la debacle del Barça en Europa pero eso también pasó con Luis Enrique desde 2015 que ganó la última, pero es evidente que ha sabido reconducir al equipo. La pregunta que tocaría es si debe seguir Solari como entrenador del Real Madrid".

Mario Torrejón: "Valverde no se merece después de reconstruir un equipo desde los cimientos estar cuestionado. No se lo merece".

Miguel Martín Talavera: "Evidentemente con criterios deportivos, pero yo digo rotundamente que no debe seguir porque le prepararon ya las maletas, estaba prácticamente en la calle, dijo que quería a Paulinho y se lo venden, dice que no quieren a Malcolm y se lo meten con calzador... No debe seguir".