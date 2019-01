Servicios mínimos para la huelga de tripulantes en Ryanair

El Ministerio de Fomento ha establecido este viernes los servicios mínimos a cubrir con motivo de la huelga convocada por los sindicatos de tripulantes de cabina de Ryanair en España para la próxima semana.

Los sindicatos USO y SITCPLA en la aerolínea han convocado paros de los tripulantes los días 8, 10 y 13 de enero y los servicios mínimos van del 37% al 100% de los vuelos, en función de los distintos destinos y las alternativas posibles.

Incluyen todos los vuelos con Baleares y Canarias; el 57% de los de conexión con aeropuertos peninsulares en que la alternativa de transporte implique un viaje de más de cinco horas; e el 35% de los vuelos cuando ese viaje sea de menos de cinco horas. Ryanair habrá de aplicar esos mínimos a su plantilla directa, y a los tripulantes de cabina contratados a través de dos agencias externas. Dos tercios de los más de 1.800 con base en nuestro país, según los sindicatos.

La aerolínea es líder en tráfico de pasajeros en España, con un total de 400 rutas con origen o destino en nuestro país.

El año pasado sus tripulantes de cabina en España protagonizaron huelgas en verano y en septiembre. En ambos casos el Ministerio de Fomento estableció los servicios mínimos y la aerolínea se adaptó a ellos cancelando una parte de sus vuelos y avisando a los pasajeros afectados, para ofrecerles un vuelo alternativo o la devolución del precio del billete. Pero no la compensación económica que establece la normativa europea en caso de cancelación no motivada por causas extraordinarias si no se advierte a los afectados con más de dos semanas de antelación.