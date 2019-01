Llega el 'januhairy' para animar a las mujeres a aceptar el vello corporal

En Reino Unido se ha puesto en marcha una nueva iniciativa femenina que consiste en dejarse crecer el vello corporal en todo cuerpo durante todo el mes de enero. La iniciativa, que ha sido bautizada con el nombre de ‘januhairy’, jugando con las palabras “peludo” y “enero” en inglés, ha sido ya secundada por mujeres de otros países como Canadá, Estados Unidos, Rusia, Francia y España.

El movimiento surgió a partir de la idea de Laura Jackson, una estudiante de 21 años de tercer curso de arte dramático de la universidad de Exeter con el objetivo de promover la positividad corporal y acabar con un tabú social. Laura, originaria del condado de Warwickshire, en el centro de Inglaterra, cuenta que todo empezó cuando tuvo que preparar un largo monólogo en mayo de 2018 sobre la ideología femenina para el cual decidió dejar de depilarse durante una larga temporada.

“Algunas partes para mí fueron difíciles y otras me hicieron abrir los ojos sobre el tabñu del vello corporal de una mujer -explica Laura-. Tras unas semanas, empecé a acostumbrarme y me empezó a gustar mi cabello natural, y me gustó librarme de la incómoda depilación y me sentí liberada y con más confianza en mí mismo”. Sin embargo, la gente a su alrededor no lo entendía. “Me di cuenta de que aún nos queda mucho para poder aceptarnos los unos a los otros de una forma plena y real”, confiesa.

A partir de ahí decidió crear esta iniciativa. El ‘januhairy’ se inspira en otras iniciativas como el ‘novembeard’, cuando los chicos en noviembre se dejan barba, o el 'movember', cuando de dejan mostacho. Laura ha creado cuentas en Twitter, Instagram y Facebook, a las que se están inscribiendo mujeres de todas partes. Siente que está rompiendo barreras sociales, normas sociales no escritas, pero por encima de todo, se siente liberada.

Ha creado también un crowdfunding para recaudar dinero para la ONG ‘Body Gossip’, que intentan animar a los niños para que reevalúen el concepto de perfección aceptado por la sociedad y se dedica a la educar niños de secundaria, acudiendo escuela a escuela, para que acepten su cuerpo tal como es, más allá de los cánones sociales. Y lo hace a través del arte y del teatro.