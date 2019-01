Mendia responde a las críticas sobre su foto con Otegi: "Me indigna que se cuestione compromiso de PSE"

La secretaria general del PSE, Idoia Mendia, ha respondido a las críticas que ha recibido por hacerse una foto brindando con otros líderes, uno de ellos Arnaldo Otegi, mostrando su indignación porque se cuestione el compromiso ético y democrático de los socialistas vascos.

Mendia ha escrito una nota tras las críticas recibidas por participar en un reportaje navideño. Según ha reconocido la líder del PSE, "han sido días duros, en los que he tenido que leer y escuchar acusaciones gruesas, que no me afectan en lo personal, porque una ya ha visto de todo a estas alturas".

Pero estas críticas "me indignan en la medida que cuestionan, muchas veces desde la cómoda distancia, el compromiso ético y democrático del partido que lidero, de mis compañeros y compañeras, de una organización centenaria que ha tenido que aguantar lo que no está escrito por hacer política en este país".

La historia del socialismo vasco, ha recordado Mendia, "es sufrir, luchar y vencer a dos dictaduras en los últimos 70 años: la dictadura de Franco y la dictadura de ETA". "Resistimos y luchamos contra la dictadura de ETA, que trataba de imponer un proyecto totalitario y exterminaba por cualquier medio a todo aquel que pensara diferente. Nos mantuvimos firmes, en todos los frentes. Trabajamos por acabar con la lacra del terrorismo. Y lo conseguimos", ha subrayado.

Mendia ha destacado su "compromiso con el escrupuloso respeto a los derechos humanos de todas las personas y con las víctimas, que está probado por los hechos y avalado por mi gestión política -ha dicho-. A mí nunca me van a encontrar ni jaleando a terroristas, ni pidiendo indultos para terroristas".

"A mí y al socialismo vasco nos encontrarán siempre trabajando por la convivencia en este país y con las exigencias éticas muy claras", ha insistido.

En cambio, "otros partidos -que no ha concretado- sabrán qué hacen cuando han pactado y pactan con EH Bildu, cuando quienes hoy ocupan altos cargos nacionales, defendían desde sus responsabilidades institucionales en Euskadi el acuerdo y hablaban de nuevo tiempo, y pedían a sus compañeros del resto de España y de otros partidos que supieran entender esos pactos, que supieran entender la diferencia entre que te maten y no te maten ni te persigan".

Los socialistas vascos "defendemos un proyecto que pasa inexcusablemente por el reconocimiento de la victoria ética sobre quienes quisieron acabar con la Euskadi libre que hoy disfrutamos, y que debemos a las víctimas y a quienes resistieron el acoso y la amenaza".

"Eso es lo que seguiremos defendiendo, allí donde estemos, sin dejarnos llevar, como no hicimos antes, ni por fariseísmos ni populismos", ha concluido.