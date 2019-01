El entrenador del Valencia, Marcelino García-Toral, se ha quejado amargamente del estado del césped de Mendizorroza tras la derrota de su equipo ante el Deportivo Alavés (2-1).

El técnico asturiano quiso dejar claro que no ponía el estado del mismo como excusa, pero dejó claro su punto de vista acerca de cómo estaba el césped y de que una cosa así en el año 2019 no se puede permitir.

"A las nueve de la mañana se sabía como estaba el campo como para llegar a las cuatro y que esté medio campo helado. Se juega. En la Premier, con una climatología peor, nunca vi un partido con el campo helado. La mitad del campo, la mitad. Si queremos dar un espectáculo y ser la mejor Liga del mundo, pues hay que mirar que los escenario sean como tales. Vimos a los jugadores que parecían bailarinas intentando no caer antes que jugar al fútbol. Y creo que en el año 2019 hay soluciones suficientes para evitar eso, creo. No se hace. Pero no es una disculpa, que nadie entienda estas palabras son una disculpa del resultado", comentó Marcelino.

Abelardo contesta

El también técnico asturiano del Deportivo Alavés no vio lo mismo que su compañero de profesión y cree que la gente que se desplazó a Mendizorroza pudo disfrutar perfectamente del partido.

"Respeto su opinión, pero si el campo estaba mal, estaba mal para los dos equipos, no sólo para el Valencia. Nosotros no entrenamos cada día en hielo y para nosotros estaba igual de mal. La gente que ha venido al campo ha disfrutado del espectáculo".

