En un fin de semana copero en el fútbol inglés, un equipo que no estaba disputando la FA Cup se ha convertido en el gran protagonista de la jornada. Se trata del Chesterfield, equipo en el que su central, Will Evans, se ha erigido como el héroe inesperado del fin de semana.

Los tweets consecutivos del Chesterfield / Twitter

El Chesterfield Spireites de la quinta división inglesa (National League) iba perdiendo por 0-3 en casa ante el noveno equipo de la tabla, el Ebbsfleet United, en el minuto 64.

No obstante, el cuadro local no se rindió y logró la igualada con un gol de uno de sus centrales, Will Evans, en el minuto 95 de partido. Y parecía que ese sería el gran final del choque, pero al minuto siguiente el árbitro decretó penalti a favor del Ebbsfleet y expulsó al guardameta del Chesterfield, Burton.

¿Quién se puso bajo palos? En efecto, Will Evans, el cual adivinó las intenciones del lanzador de la pena máxima y logró parar el chut, lo que permitió a su equipo lograr un punto en casa para seguir aspirando a la salvación (el Chesterfield ocupa el puesto 22).