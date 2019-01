Un tiroteo "con múltiples víctimas" en una bolera de la localidad californiana de Torrance

La Policía de la ciudad californiana de Torrance ha informado de un tiroteo ocurrido a primera hora de este sábado en una bolera de la localidad costera de Torrance que se ha saldado "con múltiples víctimas".

"Informes de disparos con múltiples víctimas down. La Policía de Torrance está en escena. La investigación está en curso. Por favor, Manténgase alejado de la zona", han publicado El Departamento de Policía de Torrance (TPD) en su cuenta de Twitter.

El escenario del incidente ha sido identificado como la bolera Gable House Bowl, en la avenida de Hawthorne, cerca de la localidad de Sepulveda. El jefe del local, Jesús Pérez ha declarado a Los Ángeles Times que se escucharon cerca de 4 disparos. "Corrimos hacia el bar del local para refugiarnos. Con lo que escuchamos parecían haber disparado a dos personas" aseguró al periódico estadounidense.

En las redes sociales, el testigo del tiroteo D Ryon Thomas ha colgado un horrible vídeo del resultado del atentado. Escribía en su post, "Tiroteo con arma de fuego. Yo estoy bien, solo unas cuantas rozaduras en mi pierna. He oído que hay muertos y gente herida. Yo estaba alejado del lugar pero la gente corrió hacia nuestra zona. La señora que no para de llorar en el suelo me ha entristecido".