El Gobierno lleva a la Fiscalía el vídeo tuiteado por el PP que deseaba la muerte a Sánchez

.@socialistes_cat condemnem de forma rotunda la difusió d’aquest vídeo. Ha estat retirat per @PPopular però amb això no n’hi ha prou. És massa greu. No teniu res a dir @pablocasado_ @DolorsMM @TeoGarciaEgea ? El compte oficial d’un partit no pot difondre missatges d’odi. https://t.co/DiaTU2YGXr