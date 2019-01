La acción en la que Gerónimo Rulli traba a Vinicius Júnior y ni Munuera Montero ni el VAR señalaron penalti favorable al Real Madrid ha provocado una acidez aun mayor en el equipo madridista tras la derrota ante la Real Sociedad.

Algo que se ha podido escuchar en las declaraciones del director de relaciones institucionales del club blanco, Emilio Butragueño. "Entendemos que es una jugada muy clara y para eso está el VAR. Obviamente el árbitro no tiene porque tener la posición perfecta para evaluar esa jugada, pero para eso está el VAR, ¿no? Precisamente se ha introducido el VAR para resolver este tipo de jugadas".

También hizo hincapié en esa acción el entrenador del equipo, Santiago Hernán Solari. "Nosotros no hablamos con los árbitros. Hay jugadas que parecen evidentes cuando uno las mira en vivo, pero creemos que el VAR esta para eso, para el momento en el que no haya certeza poder consultarlo. O esa creemos todos que es la intención que existe con el VAR y con la tecnología, si no pierde toda la razón de ser. Todos somos seres humanos y fallamos, pero una cosa es fallar si uno no puede repasar la evidencia, pero si uno tiene la ocasión de repasar la evidencia y falla pues... no se entiende porque no se hace".