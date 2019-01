Sergio Ramos: "¿El penalti? Lo de hoy es para echarse las manos a la cabeza"

El jugador del Real Madrid Sergio Ramos ha estado en zona mixta hablando de la derrota de su equipo ante la Real Sociedad por 0 - 2 y analizando la situación en la que se encuentra el equipo de Solari.

"Está claro que hoy todo a salido al revés de como estaba previsto. Nos habría gustado empezar el año de otra manera, hoy y en Villarreal. Lo que cambia el encuentro son los resultados, hay que tener autocrítca ye intentar mejorar la situación de todos nosotros", ha empezado diciendo el camero.

El jugador ha confiado en remontar el vuelo del equipo. "No hay que señalar a nadie, en estos momentos es cuando más unidos debemos que estar. Mañana nos reuniremos todos para decirnos las cosas a la cara. Es cierto que el equipo necesita una reacción y un cambio a nivel de resultados", dice.

"Hoy se te van tres puntos muy jodidos que hacen que queramos seguir luchando en algo que cada veza se va poniendo más complicado", ha añadido.

Sobre el VAR y el penalti a Vinicius

El sevillano se ha mostrado muy crítico con la actuación arbitral, en concreto por el penalti no señalado a Vinicius en la segunda mitad. "El penalti de Vinicius es escandaloso. Lo de hoy es para echarte las manos a la cabeza. si tienes el VAR por lo menos consúltalo. Teniendo el VAR ahí te da que pensar", ha dicho, añadiendo que la tarjeta a Lucas también ha sido determinante.

El momento del equipo

"Te desengancha de la liga aunque vamos a seguir luchando. Hay que saber manejar los momentos más complicados y no ser impulsivos. El Madrid siempre ha manejado estos momentos. La Champions y la Copa cuando lleguen lucharemos por ellas", ha afirmado.

"Lo de hoy es un error determinante en el minuto 3 que es un penalti, pero no hay que señalar a nadie. Tenemos un equipo bueno con hambre y con ambición. El equipo se va a casa vacío, me duelen las piernas de correr", sigue diciendo.

Sobre los posibles fichajes

El jugador no ha querido mojarse al ser preguntado sobre si el equipo necesita fichajes. "Mi opinión no es determinante a la hora de tomar decisiones, es cosa del presidente. Nosotros tenemos que dedicarnos a jugar al fútbol"

¿Fin de ciclo?

Ramos ha negado que se encuentren ante un fin de ciclo. "Ganamos un título hace dos semanas. No creo que el ciclo esté terminado. Si pensara que no voy a ganar me quedaría en casa con mis hijos", ha afirmado.

El futbolista ha negado que no le motive la Liga, y aunque ha puesto por delante la Champions a la competición doméstica, ha afirmado que le motivan todos los títulos.

Noticias relacionadas La Real Sociedad se lleva un partido loco en el Bernabéu para complicar mucho el título de Liga para el Real Madrid