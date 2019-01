El Parlamento obliga al Gobierno a presentar un plan B del 'brexit' en 3 días

El Parlamento británico ha aprobado una enmienda que obliga al Gobierno a presentar un "plan B" del brexit en tres días, si el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea es rechazado el próximo martes 15 de enero.

La Cámara de lo Comunes ha votado, por 308 votos a favor y 297 en contra, la enmienda presentada por el diputado conservador Dominic Grieve, que recorta 18 días el tiempo de reacción del Ejecutivo de la primera ministra, Theresa May, si su pacto no pasa el trámite parlamentario la próxima semana.

La aceptación de la iniciativa por parte del presidente de la cámara, John Bercow, ha causado un gran enfado entre diputados conservadores, que alegaron que no se conocen precedentes sobre enmiendas a la agenda parlamentaria propuesta por el Gobierno.

Nueva derrota para May

El Gobierno de la primera ministra británica, Theresa May, sufrió este martes una nueva derrota parlamentaria que impedirá que se produzca un brexit sin acuerdo sin que la sede legislativa haya dado antes su visto bueno.

Por 303 votos a favor y 296 en contra, los miembros de la Cámara de los Comunes respaldaron una enmienda presupuestaria que limita el gasto destinado a los preparativos que haga el Gobierno para un Brexit desordenado sin consultar previamente al Parlamento.

Ese voto aumenta la dependencia del Gobierno de los diputados para cualquier gestión relacionada con el brexit, porque obliga a Downing Street a pedir permiso a la Cámara de los Comunes para acceder a ciertos fondos con el propósito de preparar la salida de Reino Unido de la UE sin acuerdo entre las partes.

"Esta votación es un importante paso para prevenir un brexit sin acuerdo. Demuestra que no hay una mayoría en el Parlamento, en el Gobierno o en el país para romper con la UE sin un acuerdo", ha declarado el líder laborista, Jeremy Corbyn. Asimismo, Yvette Cooper, que presentó la enmienda, se ha mostrado 'muy contenta' por el resultado de la votación y ha subrayado que 'muestra la determinación en el Parlamento para unirse y evitar un Brexit sin acuerdo caótico y dañino'.

Por su parte, un portavoz de May ha destacado que esta votación "no cambia el hecho de que Reino Unido abandonará la UE el 29 de marzo, y no detendrá al Gobierno a la hora de recaudar impuestos".

"Trabajaremos con el Parlamento para garantizar que el sistema de recaudación funciona sin problemas en todos los escenarios del brexit", ha recalcado, tal y como ha recogido la agencia británica de noticias Reuters.

Este nuevo varapalo de Westminster llegaba en un día en el que los ministros británicos se han esforzados por advertir en contra de un brexit sin acuerdo. La ministra de Interior, Amber Rudd, ha alertado de que hará de Reino Unido un país menos seguro, según informa BBC.

May está acorralada en el Parlamento por la oposición y los conservadores díscolos que reclaman un acuerdo con la UE más beneficioso para Reino Unido, si bien Bruselas ya ha dejado claro, tras los múltiples intentos de la 'premier' para conseguir un cambio, que el acuerdo existente es el único posible.

La mandataria británica someterá este acuerdo a la votación de la Cámara de los Comunes el próximo 15 de enero. Tuvo que suspender la prevista en diciembre ante la clara falta de apoyos. El 'no' del Parlamento al acuerdo sobre el brexit abocaría a la enésima crisis de Gobierno en Reino Unido.