El nuevo jugador del Athletic ha publicado este jueves un vídeo en Instagram en el que se dirige a los seguidores del Alavés, en el que ha militado las tres últimas temporadas, para despedirse de ellos antes de volver a Bilbao. El vídeo acumula miles de comentarios y ya gusta a casi 20.000 usuarios de la red social.

El futbolista ha asegurado este jueves tras hacerse oficial que firma por el Athletic hasta 2022 que le ha costado "muchísimo" aceptar la oferta de los leones. "Hoy mi camino toma un nuevo rumbo y me ha costado muchísimo tomar esta decisión. Nací siendo un hombre de fútbol y lo seré toda la vida. Por eso cuando surgió esta situación, la simple idea de decir adiós al Glorioso hacía que se me saltaran las lágrimas", señaló.

En una comparecencia sin preguntas, en la que simplemente leyó una carta, el de Santutxu aseguró que dice adiós a un Alavés que le ha hecho "volver a disfrutar" del fútbol. "El Alavés ha sido mi vida a lo largo de estas dos temporadas y media, me he entregado y esforzado cada día al máximo. He aprendido, he reído, he llorado, he gritado y he disfrutado como un niño. Gracias", manifestó.