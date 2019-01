El nieto de Antoni Tàpies, en 'First Dates': "Estaba el hombre con sus movidas, tirando pintura..."

Hasta el restaurante más famoso de la televisión se desplazan un sinfín de personas en busca del amor de sus vidas. Muchos son los que acuden a 'First Dates' para encontrar a su media naranja, incluso los sucesores de personalidades de reconocimiento mundial.

Y es que de entre todos los comensales que acudieron este miércoles al programa de Cuatro, llamó especialmente la atención de Marc, un joven de 24 años que, además de ser músico, es el nieto del artista Antoni Tàpies.

Al muchacho le tocó una cita con Sandra, una madrileña de 29 años con la que compartía inquietudes musicales. La conversación entre ambos transcurrió con total normalidad y, como era de esperar, Marc aprovechó la cena para presumir de su abuelo.

"Además de la música, ¿te gusta todo lo que es pintura y escultura?", soltó de pronto. "¿Antoni Tàpies? Era un pintor muy conocido de Cataluña…bueno, era mi abuelo".

"Anda, ¡qué bueno! ¿Y de ahí coges ideas, no?", le contestó su cita, a lo que respondió: "Lo que hacía no tengo ni puta idea de cómo lo hacía, yo he tirado más por la música, pero bueno, que ya vengo de familia de artistas".

Y así defendió el trabajo de su abuelo, uno de los grandes artistas de nuestro país y principal exponente mundial del informalismo: "Lo que yo vivía de pequeño era entretenido, siempre había cosas por ver. Estaba el hombre con sus movidas, tirando pintura y cosas que hacía él, que era un arte muy abstracto. Y era entretenido verle, siempre estaba en su mundo, en su pelota, y era guay".

Al final, aunque Marc y Sandra disfrutaron de una bonita velada, el amor no cuajó entre ellos.