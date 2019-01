El momento 'tierra trágame' de un reportero de 'Madrid Directo' y su conexión llena de fallos

Las conexiones en directo son siempre un arma de doble filo, ya que cualquier imprevisto o mínimo fallo puede quedar al descubierto sin margen para solventarse… y más, si la conexión en cuestión combina temporal de frío y demostraciones en directo. Y, si no, que se lo digan al reportero Rafael Rodríguez de 'Madrid Directo', en Telemadrid, que este jueves protagonizó una serie de catastróficas desdichas durante su conexión con el programa.

El reportero tenía que explicar, desde las calles de Talamanca del Jarama en Madrid, distintos trucos caseros y experimentos relacionados con los fuertes cambios de temperatura, pero desde luego no fue su tarde. Tras un paso desde plató algo confuso en el que sus acompañantes no le hacían caso, el reportero intentó demostrar por qué no se debe echar agua caliente a una luna de coche congelada, ya que se rompería. Para ello, se sirvió de dos recipientes de cristal congelados a los que echó agua hirviendo…pero ahí no pasó nada.

A continuación, probó suerte intentando demostrar cómo el agua caliente en una botella puede llegar a hinchar un globo, pero tampoco funcionó. Desde plató, Inmaculada Galván no dudó en 'pinchar' a su compañero preguntándole qué científico le había asesorado, ante lo que el reportero no dudó en responder, siguiendo la broma, que el propio Punset.

La suerte finalmente sí se puso de su lado en la demostración del último experimento, en el que echó vinagre a una luna como medida de prevención de las heladas. Una manera de salvar los muebles tras una divertida y fallida conexión en la que el reportero vivió en primera persona aquello de 'son cosas del directo'.

Pincha AQUÍ para ver el momento en vídeo (a partir del 01:00:00)