El partido de la Liga Endesa que enfrentaba al Morablanc Andorra frente al San Pablo Burgos dejó una curiosa anécdota que protagonizaron el entrenador del conjunto del equipo local Ibon Navarro y el jugador Moussa Diagne.

Durante el encuentro, el entrenador vasco motivó a su jugador en la banda antes de que se incorporara al terreno de juego. En las imágenes se puede ver como el técnico anima a su jugador, y este le responde con unas amistosas palmadas en el pecho y en la espalda. Sin embargo, el pívot no debió de medir muy bien sus fuerzas, porque cuando Navarro deja marchar al jugador, se gira al banquillo y se toca el pecho, quejándose del golpe recibido por su propio jugador. "Vaya hosria me he llevado", parece decir Ibon.

El hilarante momento ha sido comentado rápidamente en redes sociales, donde la gente ha resaltado lo cómico de la situación entre el técnico vasco y el jugador senegalés.