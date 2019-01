Deschamps, sobre Benzema: "Consideré que había cruzado una línea"

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, ha sido muy claro al hablar sobre su relación con Benzema. Deschamps, que no cuenta con el delantero del Real Madrid desde su implicación en el caso Valbuena en 2015, dijo que el jugador "había cruzado una línea".

El jugador achacó que no le llamasen para la Selecicón debido a que Deschamps cedía ante "presiones racistas" de una parte de Francia. La respuesta del seleccionador, durante una entrevista con Europe 1, ha sido muy contundente: "Algunos pueden permitirse discursos que conllevan consecuencias que van más allá de toda comprensión, y que nunca olvidaré",

"En ese momento consideré que la línea había sido cruzada. A la selección llevo futbolistas franceses, todos son franceses y nunca se me ocurrió no seleccionar a alguien por motivos de color o religión", explicó. "No se me ocurriría seleccionar a alguien por los mismos criterios, porque sería tan grave o peor", concluyó.