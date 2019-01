La superstición es algo muy presente en el mundo del fútbol. Muchos son los futbolistas que tienen 'tics' que deben hacer, costumbres que mantener o fórmulas que repetir para conseguir sus objetivos.

Gustavo López, ex futbolista y colaborador de Carrusel Deportivo, contó su curiosa superstición: jugar siempre con los mismos calzoncillos durante un año. "Un año jugué con los mismos calzoncillos, los domingos por supuesto. No me los podía ni tocar", relató el argentino. "Sin lavar, claro", bromeó.

Kiko Narváez también quiso sumarse y dar su versión de la superstición. "Yo nunca fui supersticioso, daba mala suerte", concluyó.