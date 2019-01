Suárez destroza la tela de araña del Eibar

en 30 segundos El Barcelona saca adelante un partido mucho más complicado de lo que dicta el marcador en un excelente día de Luis Suárez. Dos goles y una asistencia suya fueron clave para poner cinco puntos de por medio al Atlético tras romper el trabajazo del Eibar, que queda al borde del farolillo rojo. El crack: Suárez. Marcó dos y dio otros tantos a Messi, aunque el argentino solo materializó uno. Para más inri, suyo es el robo, que acaba en el definitorio segundo gol del Barcelona. La clave: El error de Arbilla en el segundo gol del Barcelona, al perder un balón en zona comprometida. Hasta entonces el Barcelona no estaba nada cómodo y este gol mató el partido.

Mendilibar no estaba en el banquillo por sanción, pero ya se había encargado durante la semana de preparar el partido a la perfección. La altísima presión del Eibar dificultó en todo momento a un Barcelona soso y con sorprendentes dificultades en el medio del campo.

La calidad se impuso y Coutinho y Suárez se alinearon con ayuda de Busquets para hacer magia con una combinación fulminadora en tres cuartos de campo que acabaría con una definición perfecta del uruguayo para poner por delante a los de Valverde en el minuto 18 de partido. Doble pared y remate de ‘9’ gama alta para marcar su primer gol en el Camp Nou desde el Clásico, hace casi tres meses.

Sin embargo, el Eibar nunca perdió la cara al partido y en el 27’ tuvo la mejor para poner las tablas. Medido centro con efecto de Rubén Peña que remata Sergi Enrich rozando la escuadra de la portería defendida por Ter Stegen. La caída de Coutinho en el área en el 42’ fue la única de un Barcelona atascado por la asfixiante presión de los armeros. Para Gil Manzano no hubo nada, lo mismo que opinaba Iturralde en Carrusel Deportivo.

ficha técnica 3 - Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto (Semedo, min.83) , Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets (Vidal, min.66), Rakitic, Arthur (Dembélé, min.72); Coutinho, Messi y Luis Suárez. 0 - Eibar: Riesgo; Peña, Arbilla, Bigas, Cote; Escalante (Kike García, min.77), Diop, Orellana, Cucurella (De Blasis, min.64); Jordán y Sergi Enrich (Marc Cardona, min.83). Goles: 1-0: Luis Suárez, min.19. 2-0: Messi, min.53. 3-0: Luis Suárez, min.59. Árbitro: Gil Manzano (Comité extremeño). Mostró tarjeta amarilla a Sergi Enrich (min.42), Luis Suárez (min.44) y Piqué (min.70).

Pero el fútbol son detalles y un enorme trabajo limado durante muchos días y puesto en escena a la perfección en 52 minutos se rompe en segundos. Fue en una pérdida de Arbilla en zona muy comprometida que no desperdiciaría el Barcelona. Suárez recupera, juega para Coutinho, este para Suárez, Suárez para Messi y el ‘10’ dentro del área se deshace de Peña con una finta y la cruza al saco. A partir de ahí el Barcelona encontró a la espalda del mediocentro rival los huecos que no habían podido hallar el resto de la contienda y terminaron de matar el partido. Lo hizo Suárez, el crack de la noche, aprovechando un saque de banda para hacer un gol. La pone en juego rápido Sergi Roberto y Suárez mete el cuerpo a la perfección y se planta contra Riesgo con excesiva facilidad. La definición es de élite de nuevo, para hacer el 3-0 en el 58’. Tan solo un minuto antes había regalado un gol a Messi con un taconazo espectacular, pero Messi para sorpresa global no supo definir ante Riesgo.

Las cabalgadas de Dembélé ante la cansada defensa rival en los últimos minutos del choque no se transformaron en más goles, pero demostraron que si Valverde alineó a Coutinho en detrimento del francés no fue por el bajo nivel de este último. A pesar del mal partido del brasileño en Valencia, este domingo, aunque intermitente, fue decisivo para poner la calidad necesaria para deshacer un partido trampa.