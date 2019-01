Mijatovic: "Estoy triste tras la segunda parte del Madrid, he visto un equipo pequeño y que tenía miedo"

El Real Madrid ha ganado al Betis en un durísimo partido para los de Solari, que no han demostrado su mejor versión ni mucho menos en el Villamarín, algo que ha recalcado Pedja Mijatovic en Carrusel Deportivo al final del partido: "Estoy contento por un lado porque mi equipo ha ganado, pero por otro lado, por lo visto en el segundo tiempo estoy triste".

"No he visto nada, he visto un equipo pequeño que defendía, que no sabía que hacer, que tenía miedo, que no quería la pelota... un equipo que definitivamente está sufriendo y eso a mi me preocupa. Me preocupa, pero no por LaLiga, porque en LaLiga no está todo claro, aunque está complicada. Me preocupa por lo que viene en el mes de febrero, la Champions. Hay muchos partidos por delante y el Madrid en estos momentos no me transmite prácticamente nada", ha añadido el ex jugador del Real Madrid.

Por último, un disgustado Mijatovic, ha señalado: "No estoy acostumbrado a ver a mi equipo así, de esta forma de sufrir, ahora no sé si el entrenador pide eso, o ellos mismos tienen poca confianza. Entiendo las bajas, pero hay que sacar gente que sabe jugar y en el banquillo había gente con mucha calidad futbolística y están esperando a ver si alguien se lesiona o qué pasa y eso me preocupa. Se ha ganado, pero no se ha jugado bien".