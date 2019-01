El gobierno "bloquea" al Open Arms en el puerto de Barcelona

El Open Arms había solicitado salir del Puerto de Barcelona con destino a la zona de rescate de la Ruta migratoria del mediterráneo central, entre Libia y Malta e Italia, para el 8 de enero pero según ha podido saber la Cadena SER, Capitanía Marítima de Barcelona denegó el despacho del buque, es decir, el permiso de la administración para poder salir de España porque considera que no cumple una larga serie de cuestiones jurídicas internacionales. Fuentes de la ONG aseguran a la SER que en la práctica se trata de “ un bloqueo” del barco.

El segundo punto de la resolución apunta que el barco "no cuenta con los certificados que garanticen el cumplimiento de la normativa internacional de seguridad marítima y prevención de la contaminación para el transporte de un número elevado de personas a bordo, para que la embarcación se ha reconocido y certificado para 18 personas en su funcionamiento normal ".

La ONG responde que tampoco los barcos de Salvamento Marítimo están certificados de este modo, para que los náufragos no son pasajeros ni tripulación. Tampoco se exige esta certificación los pesqueros como el Nuestra Madre Loreto, que en diciembre rescató 11 náufragos y los tuvo que tener más de una semana a bordo porque ni Malta ni Italia no los querían” afirman fuentes de Open Arms.

Están “actuando de modo contrario a los convenidos internacionales” en materia de salvamento y seguridad marítima , el buque se está viendo forzado a navegar durante varios días cruzando el mediterráneo en condiciones inseguras para un alto numero de personas , son solo dos de los aspectos por los que el Capitán Maritimo de Barcelona, Javier Valencia, ha decidido negrear la salida del Open Arms porque considera que son los gobiernos responsables de la zona SAR donde sean rescatadas esas personas los que se tienen que hacer cargo a la mayor brevedad posible, algo que no se está cumpliendo.

En 6 páginas con alusiones a numerosos convenios internacionales de seguridad marítima, el organismo dependiente del Ministerio de Fomento señala que “si bien el buque solicita el despacho para operaciones de observación y vigilancia , la realidad muestra que el buque presta labores completas de auxilio y salvamento”. Dice que dado que el buque no puede desembarcar a los rescatados en un lugar seguro de la zona SAR de rescate, se verá abocado a actuar de nuevo en contra de los convenios internacionales . En conclusión, el ministerio de Fomento, a través del capitán Marítimo de Barcelona no puede desaparear el buque Open Arms hasta que no se garantice que existe un acuerdo para el desembarco de los auxiliados con las autoridades de la zona de rescate correspondientes para ofrecerles un puerto cercano .

La ONG ha presentado un recurso de alzada, al que también ha tenido acceso la SER, en el que pide la nulidad de esa resolución por ser contraria a derecho y anti constitucional.