Las conexiones en directo en televisión pueden estar llenas de improvistos. Errores técnicos, fallos de los aparatos electrónicos que portan los reporteros, inclemencias meteorológicas, espontáneos... Esto último fue lo que le ocurrió al periodista Sergi Ferré durante la emisión del último programa de 'Sábado Deluxe'.

El reportero, que se había desplazado hasta la isla de Lanzarote para averiguar detalles sobre una supuesta infidelidad en la pareja que forman dos de los colaboradores del programa, comenzaba su conexión en directo cerca de la discoteca en la que se habían producido los hechos. Sin embargo, no fue todo según lo esperado.

Mientras Ferré mostraba a los espectadores la zona en la que se encontraba, un hombre, en aparente estado de embriaguez, se acercaba al reportero y comenzaba a molestarle con la intención de acaparar todo el espacio posible en la pantalla.

"Estoy en directo, colega. No des el.... Oh, qué pesado", comienza a decir el periodista cuando el espontáneo entra en la imagen. Después intenta apartar en varias ocasiones al hombre, pero este no ceja en su empeño y continua presionando para seguir apareciendo en televisión.

"Venga chaval, que ya te ha visto tu madre", zanja el reportero empujando al espontáneo, quien intenta una vez más colocarse en primer plano, pero es interrumpido por un miembro de seguridad de la discoteca en la que ambos se encuentran.