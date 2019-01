La Policía avisa: si Netflix te envía este mensaje, no piques

Desde que Netflix llegara a España en octubre de 2015, cada vez son más las personas que disponen de una cuenta en la popular plataforma de vídeo en streaming. Según los últimos datos del panel de hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la compañía ya está presente en más de dos millones de hogares en nuestro país, llegando a una audiencia potencial de hasta ocho millones de personas.

Aprovechando el gran éxito de este servicio en nuestro país, cada vez son más los ciberdelincuentes que se hacen pasar por la compañía para conseguir los datos personales de millones de personas. Todo ello a través de estafas como el mensaje que nos prometía un año completo de acceso gratuito a los contenidos de la plataforma a cambio de nuestros datos o los correos electrónicos pidiendo acceso a tu tarjeta bancaria.

El mensaje de Netflix en el que no tienes que caer

¡NO! Antes de seguir un enlace que supuestamente te envía tu proveedor de #pelis favorito 🎥,, asegúrate de que se trata de ellos 🎞️🎬

Es #phishing pic.twitter.com/iN1nBe8yYG — Policía Nacional (@policia) 13 de enero de 2019

Recientemente, la Policía Nacional ha advertido de una nuevo caso de phising. En esta ocasión se trata de un mensaje, que te llega a través del correo electrónico, mediante el que Netflix te confiesa que están teniendo problemas a la hora de gestionar tu tarjeta de crédito: "Estamos teniendo algunos problemas con su información actual".

Sin embargo, no se trata de Netflix, sino de un grupo de ciberdelincuentes que quiere hacerse con tus datos. Después de explicar que están haciendo todo lo posible para recuperar tu cuenta, los ciberdelincuentes te ofrecen varios consejos para que puedas volver a utilizarla con normalidad. Desde verificar tus detalles de facturación hasta iniciar un "proceso de verificación" de tu cuenta.

No piques

Un "proceso de verificación" que tendrás que rellenar en menos de 24 horas si quieres mantener tu cuenta de Netflix. No obstante, pasadas esas 24 horas, no pasa absolutamente nada. Tan solo es un truco de los ciberdelincuentes para hacerse con tus datos personales. Por esa misma razón, si recibes este mensajes próximamente, no piques.

Para evitar caer en este tipo de estafas es importante que prestes atención al remitente del mensaje, ya que Netflix tan solo se pondrá en contacto contigo a través de sus canales oficiales. Por lo tanto, si recibes un mensaje de la plataforma de vídeo en streaming desde otra cuenta, será mejor que desconfíes. De esta manera evitarás que terceras personas se hagan con tus datos y puedan utilizarlos con fines maliciosos.