Hazard: "El mejor de todos los tiempos es Messi"

El futbolista belga del Chelsea, Eden Hazard, aseguró en una entrevista para el diario Het Laatste Nieuwsque y que recoge Record que en su opinión Leo Messi es el mejor de todos los tiempos. "No hay dos mejores jugadores de siempre. Solo hay uno y es Leo Messi. Los dos partidos contra el Barcelona no son mis mejores recuerdos de 2018, pero me alegro de jugar contra ellos y contra Messi. Por desgracia, no resultó como esperábamos".

El futbolista del Chelsea habló también sobre la eliminatoria de Liga de Campeones ante el conjunto azulgrana y desveló que ese partido fue especial incluso para sus hijos: "Mis tres hijos vieron el partido de Stamford Bridge y todos ellos idolatran a Messi, principalmente el mayor. Tenía ganas de ver a Messi en ese partido porque lo considera un jugador especial", reconoció.

El centrocampista belga también habló sobre Neymar y su enfrentamiento en los cuartos de final ante Brasil que al termino del choque y con Bélgica como ganador, ambos futbolistas se fundieron en un emotivo abrazo. "La presión sobre él debió ser tremenda. Todo el mundo quería que fuera el mejor jugador del Mundial cuando Messi y Cristiano estaban ya eliminados. Sé lo que sufrió cuando les eliminamos y por eso le consolé. Quise hacerle sentir respeto. Consolarlo".