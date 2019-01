El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha atendido a los medios de comunicación este lunes en un acto oficial en el cual ha dado su punto de vista acerca de la situación del videoarbitraje.

"Yo veo un error manifiesto del VAR en ninguna jugada, son temas susceptibles de interpretación", ha comentado tras ser preguntado por las polémicas de las últimas semanas en las que el funcionamiento del VAR ha quedado en entredicho.

De paso también le ha mandado un recado a Florentino Pérez. "Los equipos se quejan pero no de una forma tan directa como hace el presidente del Real Madrid al presidente de la Federación Española de Fútbol. No creo que sea lo correcto por parte del presidente del Real Madrid de una manera tan directa y tan rápida".

Además, reiteró su opinión sobre la manera de proceder del Real Madrid y la comparó con la del Levante. "No es que me guste o no, es que creo que no procede... así en caliente, tras un partido... si no el presidente de la RFEF va a tener que estar pendiente del móvil para atender a todos los presidentes que se quieran quejar. Yo creo que no es el camino adecuado, es más adecuado lo del Levante aunque tampoco me parece correcto porque la interpretación en otras jugadas ha podido favorecer al Levante".