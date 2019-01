El jugador sueco Zlatan Ibrahimovic ha hablado sobre la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus de Turín el pasado verano y ha negado que irse a la liga italiana suponga un desafío para ningún futbolista. "Ir a la Juventus no es ningún desafío, eso una tontería", ha comentado el ex del FC Barcelona en declaraciones recogidas por la Gazzeta dello Sport.

El futbolista se refiere a las palabras en las que Ronaldo 'invitaba' a Messi a salir de España y buscar nuevos desafíos. "No echo de menos a Messi. He jugado en Inglaterra, España, Italia, Portugal, he ganado con mi selección... mientras él todavía está en España. Tal vez él me necesite más. Me gustaría que viniera algún día a Italia. Como yo, acepta el reto", fueron las palabras del portugués.

A Ibrahimovic no parecen haberle gustado estas declaraciones y se ha mostrado contrario a que jugar en el equipo de Turín sea un desafío para nadie. "Cristiano está hablando de nuevos desafíos, llama desafío a jugar en un club donde lo normal es ganar la Serie A. ¿Por qué no eligió jugar en un club de la Serie A hace unos años? ¿Por qué no intentó jugar con un campeón de Segunda y llevarlo a lo más alto? Eso no es un desafío", afirma el futbolista que como siempre, no se muerde la lengua.