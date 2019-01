Lo que opina cada partido sobre los Presupuestos de Sánchez

Podemos: Dan dos meses para poner en marcha todas las medidas pactadas

La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, ha avisado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "no habrá Presupuestos" si antes de su tramitación no se cumplen "punto por punto" todas las medidas acordadas con la formación morada. Montero, en declaraciones en el Congreso, ha respondido de esta forma a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que aseguró que las medidas pactadas con Podemos se desarrollarán a lo largo de este año.

La bajada de la factura de la luz y de los precios de los alquileres, los permisos de maternidad y paternidad iguales, intransferibles y cien por cien remunerados o la reforma que "garantice las libertades sexuales de las mujeres" para que "solamente sí sea sí" son algunas de las medidas que Irene Montero ha recordado que se tienen que cumplir antes de que se aprueben los presupuestos para que Podemos dé su apoyo a las cuentas.

No obstante, se ha mostrado segura de que el Gobierno "va a cumplir" esos acuerdos porque es sencillo iniciar la tramitación de estas medidas antes de que se tengan que aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

PP: Rechazan unas cuentas que "nacieron en la cárcel y morirán en las urnas"

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Dolors Montserrat, ha confirmado el rechazo de su partido a los Presupuestos por ser unas cuentas que "nacieron en la cárcel", donde el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se reunió con el de ERC, Oriol Junqueras, y que augura que "morirán en las urnas".

En declaraciones a los periodistas tras la reunión de la Junta de Portavoces, Montserrat ha insistido en que los 'populares' presentarán una enmienda de totalidad a los Presupuestos de 2019 porque son una "mentira" y porque "no son los que necesitan los españoles para resolver sus problemas reales", sino los que necesita Sánchez para "mantenerse un día más en La Moncloa".

"Son unos Presupuestos que nos devuelven a los peores tiempos de Zapatero, esto es, a la zapaterización de la economía", y unos Presupuestos, además, según ha denunciado, que "nacieron pactados en una cárcel y que van a morir en las urnas".

Ciudadanos: Votarán en contra porque "son unos malos prespuestos" para España

El secretario general de Cs, José Manuel Villegas, ha dicho que cuenta con que los independentistas apoyarán los Presupuestos porque ya han dejado claro que su objetivo, ha dicho, es mantener a Sánchez en la Moncloa. "No dudamos en que los separatistas apoyarán los Presupuestos", ha subrayado Villegas en una rueda de prensa porque Sánchez, según el número dos del partido naranja, "es un chollo" para ellos.

De nuevo, ha cargado contra estas cuentas públicas porque, a su juicio, la idea de Sánchez es "asfixiar a la clase media y trabajadora y asfixiar también la recuperación con un agujero de 10.000 millones". Votarán en contra y presentarán una enmienda a la totalidad porque son "unos malos presupuestos para España" y van en la dirección contraria a lo que necesita la economía.

Son unas cuentas -ha subrayado Villegas- pactadas con los populistas y los separatistas que "ponen en peligro" la reactivación económica y la creación de empleo, insistiendo en que lo que tiene que hacer el presidente del Gobierno es convocar elecciones.

PNV: Piden no dar por hecho su apoyo y no descartan una enmienda

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha aconsejado al Gobierno de no dar por hecho el voto a favor de los nacionalistas vascos a los Presupuestos Generales del Estado, pues de hecho ni siquiera descartan presentar una enmienda de totalidad que podría suponer su derribo en la primera votación.

En declaraciones en el Congreso, Aitor Esteban ha querido dejar claro que aún no han sido informados de los detalles del proyecto y que lo primero que deberán contener los Presupuestos de 2019 son los acuerdos que en su día cerró el PNV con el Gobierno de Mariano Rajoy y que están pendientes de cumplimiento o bien incluían partidas plurianuales.

Y, a partir de ahí, negociarán: "Pero el Gobierno no tiene que dar por hecho el voto del PNV --ha subrayado--. Tenemos la voluntad de discutirlo, de llegar a un acuerdo y seremos razonables, pero queremos que el Gobierno responda en el fondo y en las formas". De hecho, asegura que aún no pueden descartar la presentación de una enmienda de totalidad pidiendo la devolución del proyecto al Gobierno. "Vamos a ver qué ocurre --ha añadido--. Iremos con voluntad de acuerdo".

PDeCAT: Hoy por hoy su posición es "contraria" a los Presupuestos

El portavoz en la Cámara Baja, Carles Campuzano, ha explicado que "hoy por hoy" su posición es "contraria" a los Presupuestos y ha recalcado que ve "motivos" de incumplimiento del Estatut.

Así, ha señalado que su grupo todavía tiene que estudiar el contenido del proyecto para comprobar, por ejemplo, que en las cuentas de 2019 se vuelven a incumplir las inversiones previsiones previstas para Cataluña en el Estatut de Cataluña. También ha explicado que todavía hay tiempo hasta que el 8 de febrero finalice el plazo para que los grupos presenten sus enmiendas a la totalidad, una decisión que será adoptada por los órganos de dirección de este partido "escuchando la opinión de los diputados", ha apostillado.

Ha recordado Campuzano, eso sí, que su formación política vincula el debate presupuestario a la confianza en el Gobierno para dar una "propuesta política" para avanzar en la solución del "conflicto político en Cataluña", un "avance" sin el cual entiende que será "dificilísimo o imposible que se produzca una negociación con el PDeCAT".

ERC: Ven muy probable presentar una enmienda porque no ven gestos de Sánchez

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha denunciado hoy que "no ha habido movimientos" por parte del Gobierno en el sentido que piden los republicanos, por lo que "hay un porcentaje muy alto de posibilidades" de que presenten "una enmienda a la totalidad" a los presupuestos estatales.

Vilalta ha advertido de que el 'no' de ERC a los Presupuestos Generales del Estado se mantendrá si no hay "movimientos" políticos "en materia de autodeterminación y de cese de la represión contra el independentismo", puesto que "esto no va de negociar partidas ni inversiones". "Esto no va de partidas concretas", ha insistido Vilalta, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la comisión permanente de ERC.

Según Vilalta, "se requiere una respuesta política para hacer posible el ejercicio de la autodeterminación en Cataluña y para que cese la represión contra el independentismo y haya movimientos concretos en ambas cuestiones".

EH Bildu: Si el Gobierno quiere su apoyo, "tendrán que sentarse a a hablar"

EH Bildu ha advertido al Gobierno de que no le dará "un cheque en blanco" para sacar adelante los Presupuestos y ha insistido en que si el Ejecutivo socialista quiere el apoyo de la coalición soberanista deberá "sentarse a hablar y decirnos para qué lo quiere". Además, la formación independentista le insta a abordar el modelo de Estado y la política penitenciaria, entre otros temas.

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y la diputada Marian Beitialarrangoitia han ofrecido una rueda de prensa en San Sebastián tras la reunión de la mesa política de la formación en la capital guipuzcoana.

En su intervención, Otegi ha destacado que este es un debate que "va más allá de unos meros presupuestos" porque se da en un contexto histórico que "tiene mucha gravedad". A su juicio, hay una "deriva autoritaria" en el Estado español, que está siendo liderada "por un tripartito" formado por PP, Ciudadanos y Vox.