Risto Mejide lo confirma: "Quería cargarme 'Operación triunfo'"

Es de sobra conocido el enfrentamiento que Risto Mejide y Jesús Vázquez protagonizaron en 'Operación triunfo' cuando el programa se emitía en Telecinco. La polémica discusión mantuvo a estos dos profesionales del medio totalmente distanciados, aunque ambos hicieron las paces cuando coincidieron como jurado de 'Got Talent'.

Este domingo, aprovechando la visita de Vázquez al 'Chester' de Cuatro, Risto quiso zanjar de una vez por todas la polémica, buscando el verdadero origen de aquella pelea.

"Creo que eres la única persona que me ha sacado de quicio en un plató de televisión", afirmó el presentador tras ver las imágenes del conflicto por última vez. "En esa edición, tú ibas escalando puestos de agresividad hacia todo y hacia todos. No entendía si eran directrices de los productores o era que te estabas descontrolando. Llegó un momento que dije: 'este tío va contra nosotros. No sé si porque está peleado con los productores, porque se ha descontrolado o porque quiere cargarse el programa, pero va a cuchillo'".

"Pues tu lectura fue la correcta: yo quería cargarme el programa", confirmó Mejide. "Era mi primer año con contrato de cadena y se me obligó a hacer otra edición de 'Operación triunfo'. Yo no quería, odiaba el formato. Ya se lo había dicho a los productores y no tuve más remedio que hacerla".

Y continuó diciendo: "Desde el principio estuve dando por saco a Noemí Galera y a los productores. Y hubo un momento que no pude más. Los productores no iban a inducir mi voto ni mis valoraciones. Dije: 'si me habéis contratado vais a tener mis opiniones'. Ahí se les descontroló el juguete".

"Me alegro de haber recuperado la amistad que tenía contigo porque jamás quise esa enemistad", zanjó, a lo que Jesús Vázquez dijo: "Yo en ese momento sí quería esa enemistad, pero me duró poco porque yo cultivo el perdón. Así que perdonados estamos para siempre".

Eso sí, Risto Mejide quiso mandar un último mensaje a los productores de Gestmusic antes de dar por finalizada la entrevista: "Ya que eres amigo de esos dos productores, diles de mi parte que no digan más que me escribían todo lo que yo decía. Creo que después de 12 años en televisión se ve que no me habían escrito ni una puñetera palabra".

