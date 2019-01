El chiste de Joaquín en El Larguero: "Era un hombre tan obsesionado con el fútbol..."

Como ya es tradición en cada entrevista en El Larguero de Joaquín, el capitán del Betis termina con un chiste. Esta vez estaba relacionado precisamente con el fútbol. Joaquín entre risas contó a Manu Carreño "ese que está obsesionado con el fútbol".

Antes el veterano jugador del Betis analizó en El Larguero la derrota ante el Real Madrid. "Duele un poco después de cómo transcurrió el partido. Quitando los primeros minutos que el Madrid fue mejor, creo que a partir del gol fuimos muy superioresen todo. Incluso con el empate tuvimos minutos de acoso y derribo y fue una pena que no nos pudiéramos poner por delante", comentó.

También habló Joaquín de Ceballos, ex del Betis que fue abucheado en el Villamarín en varias ocasiones. "Hay que tener paciencia con Ceballos. No es fácil. Yo sé que él siente este club y estos colores y que una afición no te aplauda es complicado", dijo del madridista, antes jugador del Betis.

