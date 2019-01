Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, remarcó este martes que se centra en la "realidad", que es el partido de los octavos de final de la Copa del Rey con el Girona, sin estar pendiente del mercado invernal, porque lo que pase "sucederá, quiera o no", porque "no depende de él".

"Vivo del entrenamiento a entrenamiento, del partido a partido y del día a día. No me alejo de solucionar de qué manera podemos enfrentarnos y quienes son los que le pueden hacer daño al Girona para sacar adelante la eliminatoria. Después, todo lo otro (el mercado de invierno) sucederá, por más que lo piense o no, por más que lo analice o no, por más que lo quiera o no. Eso no depende de mí. Lo único que depende de mí es tratar de ver la realidad. Y la realidad nuestra es el Girona", valoró sobre el mercado de fichajes.

Entre las posibles incorporaciones del Atlético en este enero ha surgido con fuerza el nombre de Álvaro Morata. "No puedo opinar de chicos que no están con nosotros. No hablaría bien de mí. Pensamos en la gente que está, en los que van a jugar mañana. Pueden ser Kalinic, Correa, Gelson... Pienso en los que me pueden dar soluciones mañana", apuntó el técnico después del entrenamiento.

Entre los asuntos pendientes del Atlético también está la renovación de Diego Godín. "El club está trabajando en consecuencia de las necesidades del club y de lo que necesita el equipo. Ya dije un montón de veces la importancia que tiene Godín para nosotros. Ojalá pueda seguir en la misma línea que está porque lleva tres partidos jugando a un nivel muy bueno", valoró del uruguayo.

El Atlético ha marcado un gol de media en sus últimos cuatro encuentros oficiales. "Creo que la mejor manera de encontrar el gol es buscar tener situaciones. Está claro que el gol es un don natural. Uno lo tiene o lo tiene en menor cantidad. Hay especialistas en esa posición. Ustedes ven lo que pasa en el Barcelona, con Messi y Suárez, en el Atlético con Griezmann..."

"Para buscar estas soluciones tenemos que tener estas situaciones para que los Lemar, Correa, Vitolo o Kalinic aparezcan más allá de la segunda línea que siempre nos ayuda. El único camino para llegar al gol es generar situaciones", insistió el técnico, que habló luego específicamente de Vitolo, cuya irrupción fue sobresaliente en el once en la Liga, el pasado domingo en el triunfo contra el Levante.

"Vitolo es un jugador importante para el equipo desde el momento que pensamos en él. No ha tenido la continuidad, porque el entrenador no se la dio y porque él ha tenido lesiones que no le han dejado tener esa continuidad. El año pasado, cuando jugó tres o cuatro partidos seguidos volvió a lesionarse y eso le generó no tener continuidad, que es lo que queremos todos", repasó.

"Tiene un juego que al equipo le hace muy bien. Tiene una pausa que nos genera tiempo para poder salir de atrás y para poder elegir mejor los movimientos ofensivos, que eso sólo lo tiene Griezmann. Nos da un tiempo para poder atacar. Ojalá en el momento que el equipo lo necesite esté preparado como estuvo preparado el otro día porque lo necesitamos, claro", añadió.

Simeone no desveló si Lucas Hernández reaparecerá este miércoles contra el Girona, tras superar un esguince de rodilla, del que tiene el alta desde el pasado sábado, y del interés del Bayern Múnich en su fichaje. "En principio no suelo decirle a ustedes primero lo que haré con el equipo. Primero se lo digo a los futbolistas y como no se lo dije a ellos no se lo puedo decir a ustedes", expresó.

Enfrente estará el Girona. "Es un equipo que cada vez que se enfrenta con nosotros lo hace muy bien, ya sea con Machín en su momento o ahora con Eusebio, manteniendo siempre una misma línea de juego en estos últimos partidos. Tanto en el partido de la Liga (1-1) como en el de la Copa del Rey (1-1) nos esperó mucho más que lo hacía Machín en la primera etapa", analizó sobre su adversario.

"En consecuencia de sus virtudes, ellos crean las posibilidades de contragolpe, las bandas bien abiertas, potencian un equipo que tiene mucha velocidad de medio campo hacia adelante y que llega con mucha gente dentro del área. Habrá que competir como nos marcan todos los partidos de la Liga que hay en el fútbol español ahora".

También habló del VAR: "Del vestuario acá intentamos escucharlo rápido (la rueda de prensa de los árbitros sobre esa tecnología). Después nos sentaremos a escuchar y a ver. Está claro que nos interesa, porque todos tenemos que estar preparados para lo que nos vamos a encontrar, que no nos sorprenda nada ni nos enojen situaciones que sean claras. Intuyo que se busca mejorar y que el VAR le hace bien al fútbol, porque mejora la justicia, y unos días saldrás perjudicado y otros beneficiado. Está claro que con mejoras iremos a situaciones mejores para todos".