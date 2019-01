Los posibles escenarios tras el 'no' del parlamento británico al acuerdo de May

El parlamento británico ha tumbado el acuerdo alcanzado por Theresa May. Ha sido una derrota histórica: más de 200 votos de diferencia entre los partidarios del acuerdo (202) y los que han decidido tumbarlo (432). Esta diferencia de votos es la más grande que se ha registrado en la cámara desde el año 1924. Y la división es más patente si se analizan los votos del Partido Conservador: 118 tories habrían votado en contra del acuerdo cerrado por su líder para dejar la Unión Europea, lo que pone su liderazgo en entredicho.

Esta derrota de Theresa May en la cámara es un suceso insólito. Normalmente, si un político en Reino Unido piensa que va a perder esa votación, retira la propuesta para no pasar por la humillación de perderla. Si la pierde, dada la importancia de lo que está en juego, el primer ministro dimite, aunque la premier ya ha dejado claro que no piensa dejar el cargo.

De nada le ha servido a la premier británica la defensa de su acuerdo en la Cámara de los Comunes frente al resto de opciones que se barajan (la salida sin acuerdo, las elecciones generales, el segundo referéndum, una moción de confianza sobre el gobierno...). May ha llegado a interpelar a los parlamentarios advirtiéndoles que se enfrentaban a la votación más importante de sus carreras políticas. "Es una decisión histórica que marcará el futuro de nuestro país", les ha interpelado la premier, un alegato que no ha tenido ninguno efecto en el resultado final de la votación.

Esta decisión del parlamento británico deja una ventana abierta para diferentes escenarios:

1. El 'brexit' ordenado pierde fuerza



El brexit ordenado que hubiera cabido esperar de aprobarse el acuerdo ya es una posibilidad que se esfuma, al menos por ahora. Tras la abultada derrota, la opción más verosímil y la más temible también para la economía y las finanzas es una salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo alguno.

Si esto ocurre, las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea se regirían por las reglas de la Organización Mundial de Comercio, con gran cantidad de controles aduaneros y reglamentación de urgencia.

Theresa May tiene ahora de plazo hasta el próximo lunes para presentar un plan alternativo. May podría negociar contrarreloj otro acuerdo con Bruselas para presentarlo ante la cámara, pero esta opción parece complicada. La Unión Europea ha insistido en múltiples ocasiones en que no se negociará otro acuerdo diferente al alcanzado.

2. La opción 'Noruega'

El acuerdo del país nórdico es el modelo que defienden algunos diputados. Supone el acceso al mercado común, sin ser miembro de la unión aduanera.

3. Un segundo referéndum

Opción defendida por la mayoría de los grupos de la oposición en la Cámara de los Comunes, si bien la dirección laborista y los consevadores no la contemplan con gran entusiasmo. La propia May la ha rechazado visceralmente y la ha calificado de antidemocrática. Faltan por definir las preguntas que se plantearían. Exigiría ampliar el Artículo 50.

4. Convocar elecciones generales

Esta es la opción preferida de los laboristas. De hecho, su líder, Jeremy Corbyn, ya ha anunciado que presenta una moción de no confianza contra el gobierno de May, requisito necesario para comenzar con esta vía.

Por ahora no tienen apoyos suficientes para derrocar a Theresa May con una moción en los Comunes. Tampoco está claro que los laboristas ganaran unos posibles comicios. Los últimos sondeos dan ventaja a los Conservadores.