Thanos llega a 'Los Simpson': así es el cameo del villano de Marvel en la serie

Desde que apareciera por primera vez en Los Vengadores, Thanos se ha convertido en uno de los personajes más importantes del Universo Cinematrográfico de Marvel. Más aún desde Infinity War, una película en la que el también conocido como 'Titán loco' demuestra su auténtico poder después de reunir las gemas del infinito.

Tal es la influencia de este personaje en la cultura popular que ha conseguido superar el universo ficticio de Marvel para adentrarse en nuevos mundos. El pasado mes de mayo, sin ir más lejos, Thanos abandonaba la clásica editorial de cómics para adentrarse en Fortnite para convertirse en un personaje jugable del popular videojuego.

Thanos llega a Springfield

Varios meses más tarde, el titán loco llega a Springfield. Con motivo de The girl on the bus, el decimosegundo capítulo de la trigésima temporada, la familia animada más famosa de la televisión recibe la visita del tenebroso villano de Marvel. Pero no a lo largo del episodio, sino en el clásico gag del sillón. Desde hace ya más de 30 años, Los Simpson comienzan con una breve escena en la que cada miembro de la familia hace todo lo posible para llegar hasta su sofá.

Un gag en el que hemos podido ver a personajes de otros universos interactuando con la clásica familia amarilla. Desde Rick y Morty o los personajes creados por Guillermo del Toro durante las últimas décadas hasta los protagonistas de Futurama. El último en unirse a esta larga serie de personajes es Thanos, quien llega a Springfield para establecer un nuevo orden mundial.

El chupete de Maggie

Tras la cabecera inicial de la serie, la familia amarilla se encuentra con Thanos sentado en el famoso sofá. Después de varios segundos, los Simpson descubren que el titán loco se ha adentrado en su casa con el objetivo conseguir la última de las Gemas del Infinito para acabar con la mitad del universo.

Ante la imposibilidad de encontrar la última pieza, el titán loco recoge el chupete de Maggie y lo sustituye por la pieza que le falta para conseguir su objetivo. Tras activar el poder del guantelete, Thanos decide reducir a cenizas a cada uno de los personajes de los Simpson salvo a Maggie, quien acaba sentándose en el sofá junto a él.