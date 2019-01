Risto Mejide responde a la polémica del teleprónter rodeado de sus guionistas

El pasado viernes se lío la marimorena cuando Risto Mejide anunció en 'Todo es mentira', el nuevo programa diario de Cuatro, que iba a dejar de leer el teleprónter. "He decidido personalmente, sin consultarlo a nadie, que no voy a leer más. Acaba el Risto que lee cúes y continúa el Risto que simplemente dice lo que piensa. Prefiero improvisar mal a leer muy bien", soltó.

Los espectadores no se tomaron nada bien esta repentina decisión de Mejide, criticando al publicista en redes sociales por lo que tomaron como un ataque hacia sus propios guionistas.

Pues bien, este mismo lunes, Risto quiso aclarar lo sucedido nada más arrancar el programa, y lo hizo rodeándose de su equipo de guion. "Estos compañeros que veis aquí no son mis colaboradores habituales, es mi equipo de guionistas y redactores", explicó. "Como podéis ver están todos, los mismos que había el viernes pasado, los mismos que han preparado el programa de hoy".

Y continuó: "Yo hablé de no leer un cue, no de no tener guion. Esta gente ha preparado un programa maravilloso. Ahora bien, ¿qué está pasando? Solo dije que no iba a leer y están diciendo que he despedido a gente".

"Ojala al vida tuviera un guion. Nos ahorraríamos los tuits de Trump, las historias que acaban mal…la vida no tiene guion, este programa sí", zanjó.

