Sevilla - Athletic, en directo

Sigue en directo, jugada a jugada, todo lo que acontezca en el Sevilla - Athletic.

La previa

El Sevilla y el Athletic disputarán este miércoles en el Sánchez Pizjuán el último de los tres choques que les unen en siete días, que afrontan los andaluces con el tranquilizante 1-3 de la ida de Copa pero con el aviso del 2-0 encajado en LaLiga, resultado que da esperanzas a los vascos.

El equipo que entrena Pablo Machín cosechó el pasado jueves en San Mamés un resultado con el que dio un importante paso hacia los cuartos de final de la Copa, pero tres días después, también en el estadio del Athletic, mostró otra cara en el torneo liguero, en esta ocasión con inoperancia en los recursos ofensivos y carencias en la defensa, algo que solo tiene como positivo el evitar la relajación.

El preparador soriano hizo muchos cambios en su equipo inicial entre el que sacó en Bilbao el jueves y después el domingo, y para este miércoles se espera otra vez rotaciones para repartir minutos, y más si se tiene en la recámara que el sábado visita al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

En este carrusel de rotaciones, en la liga fueron obligadas las del central portugués Daniel Carriço y la del centrocampista argentino Franco 'Mudo' Vázquez, quienes estaban sancionados y que es posible que ahora vuelvan a la titularidad.

Es baja también obligada la del extremo Manuel Agudo 'Nolito' , quien se lesionó de gravedad el pasado sábado en el entrenamiento que los hispalenses desarrollaron en la instalaciones de Lezama previo al partido del domingo.

Nolito se une a la ausencia por lesión del centrocampista francés Maxime Gonalons, quien está en la fase final del proceso de recuperación.

Por contra, el delantero Munir El Haddadi, contratado el fin de semana procedente del Barcelona y que jugó ya algunos minutos el domingo en San Mamés, podría ahora volver a tener su oportunidad, incluso de titular para darle descanso a alguno de los dos delanteros titulares, al francés Wissam Ben Yedder o al portugués André Silva.

El que no debutará es el austríaco Maximilian Wöber, defensa procedente del Ajax holandés que ya está en Sevilla y pasó el reconocimiento médico pero al que aún le queda por cerrar algunos trámites del contrato.

En el Athletic, los menos habituales buscarán el imposible de dar la vuelta a una eliminatoria que el Sevilla tiene prácticamente sentenciada con el 1-3.

El equipo bilbaíno encara el partido con el refuerzo anímico de haber ganado al hispalense el choque que consideraba más importante de la trilogía, el de LaLiga, donde ha mejorado mucho su situación tras vencer en Vigo y en la última jornada a los de Pablo Machín.

Con esos dos triunfos, el Athletic suma ya once puntos en los cinco encuentros ligueros con Gaizka Garitano, unos números de Liga de Campeones con el técnico de Derio, que no conoce la derrota en liga y solo ha perdido el choque de ida de esta eliminatoria copera de los siete encuentros que ha dirigido tras ascender del filial.

Para el miércoles, el entrenador vizcaíno avanza muchos cambios en la alineación, en la línea de sus últimos dos partidos. En los que, como también Machín, introdujo hasta ocho novedades por choque.

No parecen que vayan a jugar, no obstante, ni Aritz Aduriz ni Raúl García, bajas por lesión el domingo y que aún no están recuperados del todo del golpe sufrido el jueves, el ariete, y los problemas musculares que arrastra en las dos últimas semanas, el centrocampista. Los lesionados de larga duración Mikel Rico, Iñigo Lekue y el joven Oihan Sancet completan el capítulo de bajas.

Así, a la espera de conocer las intenciones de Garitano, que incluso puede hasta llamar a algún 'cachorro' del filial, podrían jugar de inicio casi todos los disponibles que no lo hicieron ante el Sevilla el domingo, salvo el tercer portero Alex Remiro.

Unai Simón entre palos, Unai Núñez y Mikel Balenziaga en defensa, Ander Iturraspe y Mikel San José en medio campo y el capitán Markel Susaeta, que podría jugar su partido 500 en el primer equipo rojiblanco, el recién llegado Ibai Gómez y Gorka Guruzeta en ataque.

Un último disponible es Peru Nolaskoain, al que Garitano, al contrario que su antecesor Eduardo Berizzo, prefiere más en el centro del campo más que en defensa, donde De Marcos e Íñigo Martínez podrían completar el once.

Al resto de titulares -Herrerín, Capa, Yeray, Yuri, Dani García, Beñat, Córdoba, Muniain y Williams-, o a la mayoría de ellos, los reservará el técnico para el vital partido liguero del domingo en el Estadio de la Cerámica frente al Villarreal.

Un compromiso en el que el Athletic se juega seguir poniendo tierra de por medio sobre unos puestos de descenso que ha alejado a tres puntos o volver a verse seriamente amenazado por ellos.

ALINEACIONES PROBABLES Sevilla: Juan Soriano; Promes, Mercado, Carriço, Sergi Gómez, Alix Vidal; Roque Mesa, Amadou, Franco Vázquez; Ben Yedder y André Silva o Munir. Athletic: Unai Simón; De Marcos, Unai Núñez, Iñigo Martínez, Balenziaga; Iturraspe, Nolaskoain; Ibai, San José, Susaeta; y Guruzeta. Árbitro: José Luis González González (Comité Castellano-Leonés). Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán. Hora: 20.30 (19.30 GMT).