Polémica en el primer título de Cristiano con la Juventus

Cristiano ya demuestra su gen ganador con la Juventus, y esto es solo el principio. El portugués anotó el gol que dio la victoria ante el AC Milán en la final de la Supercopa Italiana que disputaron en Arabia Saudí.

Mes de enero y el portugués ya se hace con su primer título como 'bianconero', con toda la temporada aún por delante. Tras ganar quince trofeos con el Real Madrid, entre ellos cuatro Ligas de Campeones, no faltó a la cita con su primer título italiano y le dio al Juventus la octava Supercopa de su historia e individualmente se alzó con su campeonato número 30 en su carrera.

Como buena final, el partido no podía terminar sin polémica y es que en el encuentro sobraron jugadas polémicas y dudosas que podían haber decantado la balanza para uno u otro lado o que la cosa no terminara así. La que mayor revuelo causó ocurrió en el minuto 87. Con el 1-0 ya coleando en el luminoso el milanés Conti caía en el área en una jugada al límite con Emre Can en el área juventina. El colegiado consultó con el VAR y decidió no otorgar la pena máxima, algo que habría cambiado todo. Valorad vosotros la acción.

Más polémica

Antes de esta jugada final hubo otras dos que tampoco pasan desapercibidas. La primera fue sobre el minuto 55, con el 0-0 aún en el marcador. Cristiano centró un balón dentro del área 'rossoneri' que impacto en la mano del central Zapata, que la tenía algo despegada del cuerpo.

Muchas jugadas dudosas hoy. La Juventus pidió penalti por esta posible mano de Zapata. No tuvo su día el árbitro pic.twitter.com/zzgSxcdU8w — La Voz del Calcio (@lavozdelcalcio) January 16, 2019

La siguiente llegó 20 minutos después. Emre Can, al que anteriormente hemos mencionado y que luego sería protagonista en la jugada en su área, recibía esta dura entrada de Kessie en un balón dividido. El árbitro comenzó sacando tarjeta amarilla, pero el VAR le comentó que esa cartulina debía cambiar de color y finalmente lo expulsó directamente, dejando al Milán con 10 para los minutos finales.

Durísima entrada de Kessie al recién recuperado Emre Can. Se va expulsado 🛑 https://t.co/Vte0eVrHNT — Juventus Club Costa Rica (@JuveClubCR) January 16, 2019

Higuaín pitado

La entrada del "Pipita" fue acompañada por una pitada de parte de la afición árabe y a su ya delicada situación anímica se sumó, apenas tres minutos después, la expulsión con roja directa al marfileño Franck Kessie.

El partido suponía una oportunidad para el exjuventino para vengarse por su salida forzada el pasado verano y que puede quedarse como la última amarga página en su breve trayectoria en el Milan, ya que el interés del Chelsea de Sarri en él se hace cada vez más insistente.