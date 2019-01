Bielsa da la cara y muestra 300 horas de trabajo mostradas en espionaje a todos sus rivales

Último episodio en 'El caso del espía' de 'El Loco'. El titular podría ser: "La sinceridad de Bielsa", ya que el técnico argentino convocó una rueda de prensa para hablar de lo ocurrido, y, según muchos medios ingleses, donde anunciaría su cese al frente del banquillo del Leeds. Nada más lejos de la realidad, el ex del Athletic y Marsella entre otros, confirmó que ha espiado a todos sus rivales.

"Muchos han condenado mi comportamiento, diciendo que no fue ético ni moral. Hay algo que me gustaría decir y es que voy a facilitar toda la información que la liga necesite para la investigación", dijo al principio de la conferencia de prensa.

En ningún momento quiso justificarse, pero si destacó mucho que lo que había hecho no estaba fuera de la ley: "Lo que he hecho no es ilegal. Podemos hablarlo, no es una cosa buena, pero no es una violación de la ley. Sé que no todo lo que es legal está bien hecho".

'El Loco' nunca defrauda, y no solo no dijo adiós, sino que empezó a poner vídeos y detalles de todos sus espionajes al resto de equipos de la competición, a todos ellos. En un tuit, el Leeds afirma que suponen más de 300 horas de trabajo en informes de los contrarios.

💬 | Marcelo demonstrates the analysis his team goes through for each opponent, and how it totals more than 300 hours of work pic.twitter.com/asfGA6Wadm — Leeds United (@LUFC) 16 de enero de 2019

"Alrededor de 20 staff crean un gran volumen de información que es absolutamente innecesario. Eso no define la estrategia de la competencia. ¿Por qué lo hacemos entonces? Porque nos sentimos culpables si no trabajamos lo suficiente, y sentir que nos acerca a una victoria, incluso si no es cierto", dijo Bielsa, en una de sus típicas respuestas reflexivas.

Bielsa concluyó con lo más impactante, diciendo, implícitamente que tiene informes y datos recopilados de todos los clubes de la Championship: "Lo que estoy tratando de hacer es convencer de que lo que dije sobre no obtener una ventaja injusta era verdad. No puedo hablar inglés pero puedo hablar sobre los 24 equipos. Toda la información que tienen estos informes responde a las preguntas que me he hecho en los últimos 30 años sobre oponentes. Recopilamos toda esta información de los 31 juegos".