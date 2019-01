McDonald's pierde la exclusividad de su marca más popular en la UE

McDonald's ha perdido el uso exclusivo de la marca comercial 'Big Mac' en la Unión Europea. Todo ello después de que la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (Euipo por sus siglas en inglés) haya dado a la razón a la cadena de comida rápida Supermac, quien denunció a la multinacional estadounidense en 2015 por considerar que estaba bloqueando su expansión en Europa por contar con un nombre similar al suyo.

Cuando Supermac solicitó una marca registrada en toda la Unión Europea, los abogados de la empresa estadounidense enviaron un tratado de 41 páginas argumentando que Supermac era demasiado similar a McDonald's. En consecuencia, Supermac solicitó a la Euipo que cancelara la marca registrada 'Mc' y 'Big Mac' en la Unión Europea, ya que consideró que la multinacional estaba llevando a cabo un "acoso de marcas registradas" al registrar nombres protegidos y almacenarlos sin utilizar para sofocar a la competencia.

Cuando David venció a Goliath

Dos años más tarde, la Euipo ha dado la razón a la cadena de comida rápida irlandesa al considerar que McDonald's no ha demostrado el uso genuino de esta marca durante los cinco años anteriores a la presentación del caso en 2017, tal y como recoge la sentencia a la que ha tenido acceso Reuters.

Con el objetivo de ganar este caso, McDonald's presentó copias impresas de sus páginas web en Europa para demostrar que vendió Big Macs en toda la Unión Europea, por lo que se merecía mantener la marca comercial. Pero no solo eso. La compañía también ofreció al juez varios carteles en los que se mostraba el producto y declaraciones juradas de representantes de la compañía. Sin embargo, la Euipo ha considerado que estas declaraciones deberían estar respaldadas por otro tipo de pruebas, por lo que ha decidido dar la razón a la compañía irlandesa.

McDonald's puede recurrir la decisión

De esta manera, la cadena de comida rápida más importante del mundo no podrá evitar que la empresa irlandesa se expanda más allá de Irlanda. Pero no solo eso. Este fallo permite que otras compañías, así como McDonald's, utilicen el nombre de "Big Mac" en la Unión Europea. Una victoria del pequeño comercio que pone en jaque por primera vez a la multinacional estadounidense, tal y como celebra el fundador de Supermac's, Pat McDonagh, en declaraciones a The Independent: "Estamos encantados. Cuando te enfrentas a los arcos dorados y ganas, es una victoria única".

Durante los últimos años, McDonald's se ha adentrado en diversos litigios por cuestiones de marca. Entre los casos más populares destaca el caso contra el dentista que vendía sus servicios bajo el nombre de 'McDental' y el relacionado con una empresa de Singapur, que intentó registrar la marca Maccoffee en la Unión Europea. Casos que se resolvieron a favor de la compañía estadounidense, quien suele salir victorioso de cada uno de estos litigios. A pesar de esta primera victoria, McDonald's tiene derecho a recurrir la sentencia.