Recio, futbolista del Leganés, reconoció este miércoles que no le había gustado una 'floritura' del jugador brasileño Vinicius Júnior en los instantes finales de la eliminatoria copera que midió a su equipo contra el Real Madrid cuando todo parecía decantado para los blancos.

"Soy un jugador de sangre caliente y no me gustan esas cosas, yo no lo haría. Pero también se decía de Neymar. Es su forma de jugar, es brasileño, tienen esa capacidad o esa calidad para hacer esas cosas y a lo mejor si se las quitas no son ellos. Es muy joven y ojalá pueda aprender, le queda mucha carrera por delante", dijo.

"Vinicius tiene un potencial muy bueno. Es muy joven, tiene dieciocho años. Pero esto es LaLiga, hay equipos duros, defensas duros. Está en un club y con unos compañeros que lo han ganado todo y que seguro que le van a enseñar muchísimo a saber comportarse en todos los momentos, cuando va ganando y cuando va perdiendo. Ojalá que le vaya bien y que vaya aprendiendo", indicó también.

Pese a ello destacó sus cualidades futbolísticas: "Tiene gran velocidad, en la segunda parte con espacios se ha sentido más cómodo. Tiene una gran calidad y conforme vaya aprendiendo a mejorar varios aspectos, a decidir un poco mejor cuando pisa área, será un gran jugador".

Preguntado por la situación de Isco, a quien conoce bien y que no está siendo titular con regularidad en el Real Madrid, manifestó: "No voy a hablar de las situación de Isco. Le conozco de hace muchos años en Málaga, tenemos buena relación. Pero de lo que menos hablo con él es de fútbol. Su situación es la que es y no hay nada más que hablar".

Además analizó el duelo en Butarque, que ganaron por 1-0 aunque el resultado no les valió para clasificarse después del 3-0 de la ida: "Nuestro primer objetivo era ganar el partido. Sabíamos que veníamos con un resultado muy complicado pero nos queríamos aislar de eso, centrarnos en este partido, ir a ganar".