Siniestralidad y regulación: ¿cómo afrontar la llegada del patinete eléctrico?

Han venido para quedarse, pero los datos que arroja el informe sobre los nuevos sistemas de movilidad personal, elaborado por la Fundación MAPFRE son preocupantes. "Hablando de movilidad emergente, ya estamos viendo importantes cifras de siniestralidad en España; estamos hablando de cinco fallecidos en 2018 en siniestros con implicación de este tipo de vehículos, cientos de incidentes, y por poner un ejemplo, en una ciudad como Valencia, en 2016 no hubo ningún incidente con este tipo de vehículo, en 2017 ya hubo cinco y en 2018, al menos que sepamos, 38 incidentes", explica Jesús Monclús, Director de prevención y seguridad vial de Fundación Mapfre.

Peligro e inseguridad

Es la sensación que tienen 8 de cada 10 conductores y peatones con respecto a la circulación de 'segways', patinetes eléctricos y 'hoverboards'; vehículos de movilidad personal (VMP) con los que 1 de cada 10 reconoce haber sufrido algún percance en el último año. Actualmente circulan en España más de 20.000 vehículos de este tipo, de los cuales, aproximadamente 5.000 se encuentran en Madrid, según cifras de la Asociación de Usuarios de Vehículos de movilidad personal (AUVMP). La mayoría de los usuarios recomienda utilizarlos por el ahorro de tiempo y dinero que les general, aunque también señalan algunas desventajas como la incertidumbre legal existente y la inseguridad que les produce. En este sentido, el 17% de los usuarios admite haber sufrido un incidente, que en más de la mitad de los casos (68%) no produjo heridos.

Desconocimiento de las normas

9 de cada 10 conductores y peatones creen necesario regular la utilización de los vehículos de movilidad personal. Todavía no hay regulación a nivel estatal, en la que trabaja la DGT, y los propios usuarios reconocen que desconocen las normas locales y ordenanzas municipales. "Existe un desconocimiento general" sobre las normas de circulación y pautas de protección, autoprotección y seguridad. Así lo demuestra el hecho de que el 65% de conductores de vehículos a motor y peatones y el 49% de usuarios de VMP no conocen si existe o no normativa sobre el uso adecuado de estos vehículos. Llama la atención, además, que 4 de cada 10 usuarios de patinetes eléctricos considere que puede circular por cualquier lugar, cuando en la mayoría de las ciudades está prohibida la conducción por las aceras. La mayoría de los usuarios habituales de VMP, (65%) no utiliza ningún elemento de protección, incluido el casco, que solamente es utilizado por 3 de cada 10 usuarios. Los expertos insisten en extremar las medidas de protección. "Se puede mejorar la seguridad haciéndonos más visibles; con elementos o ropa de alta visibilidad o reflectante por la noche. Igual que con la bicicleta hay que proteger la cabeza. Y ante todo hay que conocer la normativa del municipio en el que nos estamos moviendo y utilizar el sentido común y no competir por el espacio con otros vehículos más pesados que los camiones.

¿Por dónde deben circular?

El director de Seguridad Vial de la Fundación Mapfre lo explica claramente: "No deben circular por las aceras porque las aceras son para los peatones, no deben circular por carretera donde hay vehículos pesados circulando a 80 kilómetros por hora. Los carriles urbanos donde se circula a 50 km