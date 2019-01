CBS pone fecha de caducidad a la longeva 'Mentes criminales'

'Juego de tronos', 'The Big Bang Theory', 'Orange is the New Black', 'Homeland' y otras muchas más series finalizarán sus emisiones en 2019. Todo parece indicar que este será un año de despedidas, y lo cierto es que esta lista no para de crecer.

La última en sumarse ha sido 'Mentes criminales'. Y es que CBS ha confirmado que el drama policial terminará tras su decimoquinta temporada. Tal y como recoge The Hollywood Reporter, la próxima entrega de este procedimental constará de 10 capítulos que se grabarán tras el final de la temporada 14, actualmente en emisión.

Por lo tanto, 'Mentes criminales' pondrá el broche de oro con un histórico de 235 episodios, convirtiéndose así en uno de los dramas televisivos más longevos.

Cabe recordar que esta producción sigue a un equipo de élite del FBI que analiza las mentes más retorcidas del país para anticipar sus movimientos y actuar en consecuencia.

Creada por Jeff Davis, la serie 'Mentes criminales' está protagonizada por un reparto encabezado por Joe Mantegna, Paget Brewster, Matthew Gray Gubler, A.J. Cook, Aisha Tyler, Kirsten Vangsness, Adam Rodriguez y Daniel Henney.